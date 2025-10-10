Candiolo: Nuova PET-CT all’avanguardia per una diagnosi oncologica di precisione.

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Trattamento del Cancro “Candiolo” Irccs, polo di eccellenza nella diagnostica e terapia oncologica piemontese, ha recentemente potenziato il proprio parco strumentale con l’introduzione di una sofisticata PET-CT – GE Omni Legend.

Questa acquisizione non si configura semplicemente come un aggiornamento tecnologico, ma come una significativa evoluzione nella capacità di offrire una medicina sempre più precisa e centrata sul paziente.

L’innovazione introdotta segna un salto qualitativo nella diagnostica per immagini oncologiche, rappresentando una delle poche strutture in Italia ad adottare una piattaforma di questa generazione.

La PET-CT – GE Omni Legend introduce un paradigma di imaging avanzato, minimizzando i disagi per il paziente e massimizzando l’efficacia diagnostica.

I tempi di acquisizione delle immagini sono drasticamente ridotti rispetto alle tecnologie precedenti, accorciando significativamente la durata dell’esame e contribuendo a un’esperienza più confortevole.

Parallelamente, l’esposizione a radiazioni ionizzanti è stata ottimizzata, aderendo ai più elevati standard di sicurezza e protezione.

La superiorità dell’immagine prodotta è un altro elemento distintivo.

La risoluzione incrementata consente una visualizzazione più dettagliata e accurata delle strutture anatomiche, permettendo di rilevare lesioni di dimensioni ridotte o in stadi precoci della patologia, spesso non identificabili con le tecnologie convenzionali.

Questo anticipo nella diagnosi si traduce in una maggiore possibilità di intervenire tempestivamente, migliorando significativamente le prospettive di successo terapeutico.

A livello tecnologico, la nuova PET-CT integra algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che non solo ottimizzano il posizionamento del paziente e la ricostruzione delle immagini con precisione millimetrica, ma contribuiscono anche a ridurre al minimo gli artefatti e a migliorare la qualità complessiva dell’immagine.

Questi algoritmi di deep learning permettono di estrarre informazioni diagnostiche più complete dai dati acquisiti, aprendo nuove frontiere nell’interpretazione delle immagini e nella stratificazione del rischio.

“L’introduzione di questa apparecchiatura rappresenta un passo avanti cruciale verso la medicina di precisione,” afferma Alessio Rizzo, medico nucleare dell’Irccs.

“La capacità di ottenere immagini ad altissima definizione in tempi ridotti, con una significativa riduzione della dose di radiazioni, ci permette di personalizzare l’approccio diagnostico e terapeutico per ciascun paziente.

“Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sottolinea l’importanza strategica di questo investimento: “Ogni nuovo strumento all’avanguardia è un investimento nel futuro della ricerca oncologica e nella cura dei nostri pazienti.

La PET-CT di ultima generazione consolida la reputazione dell’Istituto di Candiolo come centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale, contribuendo a promuovere la ricerca traslazionale e l’innovazione in campo oncologico.

” L’acquisizione si inserisce in un piano di crescita e sviluppo dell’Istituto, volto a offrire ai pazienti trattamenti sempre più all’avanguardia e a rimanere all’avanguardia nella lotta contro il cancro.