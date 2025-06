Casale Monferrato: Campagna per cani responsabili e città più pulita

Casale Monferrato si fa paladina di una nuova consapevolezza civica, inaugurando una campagna di sensibilizzazione volta a ridefinire il rapporto tra proprietari di cani e spazio urbano condiviso. Il fulcro dell’iniziativa, sintetizzato nello stimolante slogan “Lui è un signore. E tu?”, non si limita a sollecitare un comportamento corretto, ma invita a una riflessione più profonda sul ruolo di ciascuno nella costruzione di una comunità rispettosa e vivibile.L’obiettivo primario è promuovere l’adozione di pratiche responsabili: l’utilizzo di sacchetti biodegradabili per la raccolta delle deiezioni canine e l’impiego di acqua per la pulizia delle aree interessate dall’urina. Questi gesti, apparentemente minori, rappresentano un tassello fondamentale nella salvaguardia dell’igiene pubblica e nella valorizzazione del decoro urbano.Per facilitare l’adesione a questo nuovo approccio, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la società Cosmo, ha predisposto un punto informativo dedicato, attivo sabato 15 giugno in piazza Mazzini. Qui, i cittadini potranno ricevere gratuitamente sacchetti e acqua, oltre a materiali informativi dettagliati che illustrano l’importanza della campagna e le motivazioni che la sostengono. L’iniziativa non si esaurisce in un mero obbligo formale. La campagna intende stimolare una cultura della responsabilità, dove l’atto di possedere un animale domestico si accompagni alla consapevolezza del proprio impatto sull’ambiente circostante. Come sottolinea l’assessore all’Ambiente, Gigliola Fracchia, il benessere collettivo è intrinsecamente legato alla cura del bene pubblico, e la civica responsabilità si manifesta attraverso azioni concrete e quotidiane.La mancata osservanza delle regole previste, che includono l’abbandono delle deiezioni canine e l’omissione della pulizia, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 300 euro, una misura necessaria per garantire il rispetto delle norme e l’efficacia della campagna. Tuttavia, la vera sfida risiede nella promozione di un cambiamento culturale profondo, che trasformi la semplice esecuzione di un obbligo in un atto di amore e rispetto per la comunità. La campagna di Casale Monferrato si pone, quindi, come un esempio virtuoso di come un piccolo gesto possa fare la differenza, contribuendo a costruire una città più pulita, più vivibile e più accogliente per tutti.