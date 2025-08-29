Casale Monferrato, Comune Turistico del Piemonte 2025: un trionfo!

Casale Monferrato, gioiello incastonato nel cuore del Monferrato alessandrino, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: quello di Comune Turistico del Piemonte per il 2025.

Questa designazione, conferita dalla Regione Piemonte sulla base di un rigoroso sistema di valutazione che esamina l’attrattiva, la vocazione e il potenziale di sviluppo turistico di ciascuna località, testimonia la crescente rilevanza della città nel panorama regionale.

L’elenco dei Comuni Turistici, che nel 2025 conta ben 515 realtà, rappresenta un’eccellenza e un’opportunità di crescita per l’intero territorio.

Il Sindaco Emanuele Capra ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando come esso non sia un punto di arrivo, bensì un potente incentivo a proseguire con dedizione nella valorizzazione del ricco patrimonio culturale e naturale che caratterizza Casale Monferrato.

La città vanta un tessuto storico stratificato, con un centro storico medievale intatto, un impianto idrovirile unico in Europa, testimonianza di un’ingegneria ante litteram, e un paesaggio collinare di rara bellezza, ideale per escursioni e degustazioni enogastronomiche.

Il riconoscimento si accompagna a un dato particolarmente incoraggiante: un incremento del 167% dei pernottamenti nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Questa crescita esponenziale riflette un aumento significativo dell’interesse turistico verso Casale Monferrato e il Monferrato, frutto di anni di impegno mirato alla promozione del territorio e al miglioramento dell’offerta turistica.

Tale successo non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale, gli operatori turistici e le associazioni locali, impegnati a sviluppare un’offerta diversificata e di alta qualità.

L’attenzione alla sostenibilità, alla promozione di itinerari tematici (come quelli dedicati all’arte, alla storia, al vino, al cicloturismo e al trekking), e alla creazione di eventi culturali e festival, ha contribuito a posizionare Casale Monferrato come destinazione turistica sempre più desiderabile.

Il futuro si prospetta ricco di opportunità, con la necessità di investire ulteriormente nella digitalizzazione dei servizi turistici, nel miglioramento dell’accessibilità e nell’ampliamento dell’offerta formativa per gli operatori del settore.

La collaborazione con il settore privato sarà fondamentale per garantire un’esperienza turistica autentica e coinvolgente, capace di valorizzare le tradizioni locali, i prodotti tipici e l’ospitalità monferrina, proiettando Casale Monferrato verso un turismo sempre più consapevole e responsabile.

L’obiettivo è trasformare la crescita quantitativa in qualità, consolidando l’immagine della città come destinazione turistica di eccellenza nel cuore del Piemonte.