Casale Monferrato: Un modello globale per la bonifica dall’amianto

Casale Monferrato si configura oggi come un caso di eccellenza a livello globale nella gestione e superamento di una crisi ambientale complessa, legata alla presenza diffusa di amianto.

Il percorso, lungi dall’essere una semplice operazione di bonifica, rappresenta un esempio di resilienza e di impegno civico profondamente radicato nel tessuto sociale ed amministrativo del territorio.

La drammaticità con cui la comunità ha maturato la consapevolezza dei rischi connessi all’amianto – un riconoscimento tardivo rispetto ad altre realtà – ha paradossalmente generato un’accelerazione e una determinazione senza precedenti nella ricerca di soluzioni concrete e durature.

La città non si limita a coordinare, in qualità di capofila, il Sito di Interesse Nazionale (SIN) che estende la sua influenza su 48 comuni, per una superficie complessiva di quasi 74.000 ettari.

Questo ruolo di leadership implica un impegno costante nel trasferimento di competenze e nell’assistenza tecnica agli enti locali coinvolti, promuovendo un approccio integrato e uniforme nella gestione del problema.

Si tratta di un ecosistema di collaborazione che va oltre i confini amministrativi, coinvolgendo istituzioni, imprese specializzate, associazioni di categoria e cittadini.

Le attività di bonifica, protratte per quasi quattro decenni dalla cessazione dell’attività di Eternit, hanno abbracciato un ventaglio diversificato di aree: edifici pubblici, coperture private, e soprattutto, i cosiddetti “siti di polverino”, relitti di attività estrattive e trasformative che hanno lasciato un’eredità ambientale gravosa.

La rimozione delle coperture pubbliche, con quasi 150.000 metri quadrati già eliminati, testimonia la priorità data alla tutela della salute pubblica e alla riduzione dell’esposizione dei cittadini.

L’intervento su coperture private, con oltre 3.400 edifici bonificati e oltre 1,3 milioni di metri quadrati trattati, evidenzia l’importanza di un approccio che coinvolga direttamente i proprietari e incentivare la responsabilizzazione individuale.

Il servizio di ritiro porta a porta, introdotto nel 1998, ha rappresentato un’innovazione cruciale, facilitando lo smaltimento sicuro di materiali contenenti amianto e massimizzando la partecipazione dei cittadini.

I risultati quantitativi – oltre 1,8 milioni di metri quadrati di amianto rimossi e smaltiti, pari a 51.000 tonnellate di materiale, supportati da decine di milioni di interventi pubblici e contributi economici – sono impressionanti, ma non esauriscono il valore del percorso intrapreso.

L’esaurimento delle graduatoria di richieste di contributi è sintomo di un lavoro svolto con rigore e trasparenza.

La bonifica dei siti di polverino, un’operazione complessa e articolata, è giunta a un punto cruciale, con la quasi totalità delle aree censite già riqualificate.

L’impegno nel completamento degli ultimi dieci siti, con una programmazione dettagliata e un calendario preciso, dimostra la determinazione nel portare a termine un’operazione di risanamento ambientale di portata storica, restituendo al territorio una nuova vitalità e prospettive di sviluppo sostenibile.

La lezione di Casale Monferrato non è solo una questione di decontaminazione, ma di ricostruzione di un futuro basato sulla salute, la sicurezza e la responsabilità collettiva.