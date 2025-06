Castello di Moncalieri: un tuffo nella corte sabauda

Il Castello di Moncalieri riapre le sue porte a un viaggio immersivo nella sontuosità della corte sabauda, con un nuovo e suggestivo allestimento permanente che trasforma l’Appartamento Reale di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide in una macchina del tempo. A partire dal 7 giugno, i visitatori potranno ammirare una ricostruzione fedele delle tavole ottocentesche, un vero e proprio palcoscenico dove si rievocano pranzi e colazioni reali, attraverso una collezione eccezionale di piatti in porcellana, argenteria finemente lavorata e delicate sculture in alabastro.L’iniziativa, denominata “Reali colazioni e candidi grovigli”, frutto di una collaborazione sinergica tra il Comune di Moncalieri e l’associazione Amici del Real Castello e del Parco, va oltre la semplice esposizione di oggetti d’epoca. Si tratta di un’esperienza multisensoriale che mira a ricostruire l’atmosfera e i rituali che animavano la vita quotidiana della famiglia reale. L’allestimento, curato nei minimi dettagli, include non solo la preziosa argenteria e le stoviglie originali, ma anche candelabri autentici che proiettano un’illuminazione soffusa e avvolgente, contribuendo a creare un’atmosfera di grande eleganza e raffinatezza.Un elemento cruciale è la ricostruzione delle diverse modalità di servizio in tavola, un aspetto significativo della cultura sabauda. I visitatori potranno osservare e comprendere le differenze tra il servizio “alla francese”, più formale e maestoso, e quello “alla russa”, più intimo e raffinato, entrambi testimoni di un’epoca in cui il galateo e l’etichetta giocavano un ruolo fondamentale nella vita di corte.La Sala di Ricevimento, in particolare, evoca con vivida immediatezza le pause mattutine e i momenti di relax della famiglia reale, con la presenza di eleganti tazze per cioccolata e i delicati dolci in alabastro, che rendono omaggio alla tradizione pasticcera torinese e, in particolare, al celebre gianduiotto.L’allestimento si arricchisce temporaneamente, fino al 6 luglio, con le opere dell’artista Matilde Domestico, le cui installazioni artistiche, ispirate al tema della tazza, offrono una riflessione contemporanea e originale sul significato di questo oggetto, simbolo di convivialità, ritualità e memoria.”Reali colazioni e candidi grovigli” si integra ora stabilmente nel percorso di visita dell’Appartamento Reale, accessibile al pubblico il venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 18. La prenotazione è fortemente consigliata per garantire un’esperienza ottimale e personalizzata, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nella storia e nella magnificenza del Castello di Moncalieri. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per apprezzare il patrimonio artistico e culturale sabaudo, riscoprendo un’epoca di fasti e di tradizioni millenarie.