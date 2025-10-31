Celestino Pancot, Imprenditore d’Eccellenza: un modello per il Monferrato.

Il riconoscimento “Imprenditore d’Eccellenza 2025”, conferito dall’ANCE Alessandria a Celestino Pancot, rappresenta un’occasione per riflettere sull’eredità di una figura che ha plasmato il panorama dell’edilizia nel Monferrato e oltre.

Pancot, fondatore dell’omonima impresa con sede a San Salvatore Monferrato, incarna un modello di imprenditorialità radicata nel territorio, intrecciando esperienza, innovazione e un profondo senso di responsabilità sociale.

Nato a Refrontolo, in provincia di Treviso, Celestino Pancot, con i suoi 87 anni, testimonia una vita dedicata al lavoro e alla crescita.

Sebbene la gestione quotidiana dell’azienda sia ora affidata ai figli Gianluca e Marco, la sua presenza continua a essere un punto di riferimento, testimonianza di un legame indissolubile con l’impresa che ha contribuito a creare.

Il premio ANCE non è un mero attestato di successo economico, ma una celebrazione delle qualità che distinguono un vero imprenditore.

La targa sottolinea la capacità di comprendere le dinamiche sociali, economiche e culturali delle comunità in cui si opera, trasformando questa comprensione in progetti concreti, capaci di rispondere a esigenze pubbliche e private, costruendo un futuro tangibile.

Pancot ha dimostrato di possedere questa visione lungimirante, integrando l’attività imprenditoriale con un forte impegno associativo e professionale, senza trascurare i valori familiari e le passioni personali, come quella per la montagna, che riflettono un’anima sensibile e legata alle tradizioni.

La sua figura esemplifica un approccio all’imprenditoria che va oltre la mera accumulazione di ricchezza, privilegiando la creazione di valore condiviso, la formazione di capitale umano e il contributo attivo al progresso del territorio.

Celestino Pancot non è solo un costruttore di edifici, ma un architetto di comunità, un esempio di come l’impegno, la passione e la visione possano costruire un futuro migliore per tutti.

Il riconoscimento ANCE è un tributo a questa eredità, un invito a seguire il suo esempio di imprenditoria responsabile e sostenibile.