Cinema sulla Pista 500: Arte, Schermo e Memorie Torinesi

Cinema sulla Pista 500: Un Dialogo tra Arte, Cinema e Memoria UrbanaTorna, con rinnovato vigore, il suggestivo appuntamento estivo del Cinema sulla Pista 500, un’iniziativa promossa dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione con Distretto Cinema, che trasforma l’iconica ex pista di collaudo del Lingotto in un palcoscenico a cielo aperto per il grande schermo. Dal 1° al 20 luglio, la rassegna, caratterizzata da quindici proiezioni serali, offre un’occasione unica per immergersi in un universo cinematografico variegato, in un contesto urbano e artistico di straordinaria bellezza.L’iniziativa non è semplicemente una retrospettiva di film, ma un esperimento culturale che ambisce a creare un ponte tra diverse forme d’espressione: il cinema, l’arte contemporanea e la memoria industriale di Torino. Sedici posti a sedere disposti di fronte al maxischermo, offrono un’esperienza intima e coinvolgente, esaltata dalla vista panoramica sulla città e dalla presenza di sculture, installazioni sonore e luminose che animano il parco d’arte.Il programma, sapientemente curato, si articola in sezioni tematiche che esplorano le profondità dell’animo umano e le complessità del nostro tempo. Il ciclo “Umano (dis)umano” indaga le sfumature della condizione umana, dai suoi trionfi alle sue più oscure deviazioni, mentre la collaborazione con Spazio Film Commission Torino Piemonte celebra il cinema piemontese, promuovendo la riscoperta di opere significative e sostenendo la produzione locale. In dialogo con il Museo Nazionale del Cinema, la sezione dedicata ai restauri offre la possibilità di ammirare capolavori del passato in una veste rinnovata, rivelando dettagli e sfumature spesso perduti. Il ciclo “Storie di resilienza: donne e bambini in tempi di guerra” commuove e ispira, raccontando storie di coraggio, speranza e sopravvivenza. Infine, “Metamorfosi” invita a riflettere sui processi di trasformazione, sia individuali che collettivi, che plasmano la nostra esistenza.L’apertura, il 1° luglio, sarà dedicata a “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, seguita dall’anteprima nazionale de “La famiglia Leroy” il 2 luglio. Il cartellone offre una selezione di titoli imprescindibili, da “Blade Runner” a “2001: Odissea nello spazio”, passando per “Her”, “Santa Maradona”, “Roma città aperta”, “La città incantata” e “The Elephant Man”, opere che hanno segnato la storia del cinema e continuano a interrogarci sul significato della vita.”Questa seconda edizione del Cinema sulla Pista 500 rappresenta un’opportunità preziosa per la città,” afferma Ginevra Elkann, Presidente della Pinacoteca Agnelli. “Il nostro obiettivo è quello di creare un dialogo profondo tra cinema e arte, offrendo ai torinesi un luogo di incontro e di riflessione. La Pista 500, con la sua storia e la sua bellezza, è il contesto ideale per questa esperienza.”Fulvio Paganin, Presidente di Distretto Cinema, aggiunge: “Portare il cinema in questo spazio unico significa valorizzare non solo le opere proiettate, ma anche l’architettura e l’arte che lo circondano. La Pista 500 offre una prospettiva ineguagliabile sulla città, un vero e proprio palcoscenico per il cinema e per la cultura.”Il biglietto d’ingresso è fissato a 7 euro, con una tariffa ridotta di 5 euro per i minori di 12 anni e per i caregiver. L’accesso è consentito dalla biglietteria della Pinacoteca Agnelli, situata all’interno del Centro Commerciale Lingotto, invitando il pubblico a immergersi in un’esperienza cinematografica indimenticabile, immersi nella storia, nell’arte e nella bellezza della città di Torino.