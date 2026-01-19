CioccolaTò 2026: Un Viaggio Goloso nel Cuore di Torino

CioccolaTò 2026: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore di TorinoDopo il successo del 2025, che ha segnato una svolta con oltre 100.000 visitatori, CioccolaTò si appresta a incantare Torino dal 13 al 17 febbraio 2026, estendendo la sua presenza di un giorno rispetto all’edizione precedente.

L’evento, ormai indissolubilmente legato a Piazza Vittorio Veneto, si propone come un’immersione totale nel mondo del cacao, incarnando il nuovo payoff: “Il cioccolato ci ha preso gusto”.

Quest’anno, CioccolaTò si configura come un vero e proprio ecosistema dedicato al cioccolato, con un’offerta ampliata che include circa 60 espositori – più del 40% provenienti da fuori Torino – dislocati in 70 stand.

Al cuore dell’esperienza, i quindici Maestri del Gusto, veri artigiani della golosità, che presenteranno creazioni innovative e interpretazioni tradizionali, esplorando le infinite sfaccettature del cacao.

L’evento si estende oltre la piazza, coinvolgendo sedi museali e palazzi storici in un programma di eventi, workshop e dibattiti che arricchiscono l’offerta culturale.

Tra i protagonisti di questa edizione, spiccano nomi di spicco: Arturo Brachetti, maestro del trasformismo e dell’arte culinaria, Joanne Harris, autrice del celebre romanzo “Chocolat” che ha saputo evocare la magia e il fascino del cioccolato, e Felicia Kingsley, regina del romance e autrice di enorme successo in Italia.

La loro presenza contribuisce a creare un’atmosfera di festa e a stimolare la curiosità e la partecipazione del pubblico.

CioccolaTò 2026 introduce significative novità.

La partnership con la Fondazione Paideia rafforza l’impegno dell’evento verso l’inclusione sociale, coinvolgendo bambini e famiglie in attività dedicate.

Nasce un’area b2b, pensata per favorire il networking e le opportunità di business tra professionisti e operatori del settore cioccolato, consolidando la manifestazione come piattaforma di riferimento per il comparto.

La presenza di Radio Kiss Kiss, con una postazione dedicata in Piazza Vittorio Veneto, garantirà una copertura mediatica costante e animerà l’atmosfera con musica e approfondimenti.

Infine, la partnership con Frecciarossa Final Eight, uno degli eventi più prestigiosi del basket italiano, crea un ponte tra il mondo del cioccolato e quello dello sport, amplificando la visibilità dell’evento.

“Abbiamo lavorato con grande sinergia per realizzare un CioccolaTò ancora più ambizioso e coinvolgente,” sottolinea Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio e l’eccellenza del Made in Italy, valorizzando un prodotto iconico come il cioccolato.

“Domenico Carretta, assessore comunale ai Grandi eventi, aggiunge: “CioccolaTò rappresenta un’opportunità unica per coniugare la tradizione artigianale con l’innovazione e l’intrattenimento, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

“Promosso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino e dalla Città di Torino, organizzato da Turismo Torino con il supporto di Regione Piemonte e il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, CioccolaTò 2026 si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato e per chi desidera scoprire le meraviglie di Torino.