Commosso Congresso Forense: omaggio ai Carabinieri caduti.

L’apertura del Congresso Nazionale Forense a Torino, presso il maestoso Teatro Regio, si è tinte di commozione e solennità con un sentito omaggio ai carabinieri caduti a Castel D’Azzano.

Un gesto di vicinanza, applaudito e sentito, rivolto all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze di polizia che quotidianamente, con dedizione e coraggio, assicurano la sicurezza e la legalità nel nostro Paese.

L’evento, più che una semplice cerimonia di apertura, ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul valore del sacrificio, sul senso del dovere e sulla fragilità della vita umana.

Le parole del Presidente Francesco Greco, semplici ma cariche di significato, hanno evocato l’immagine di coloro che, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno compiuto l’estremo sacrificio, pagando con la vita il prezzo della nostra libertà e sicurezza.

Il Congresso Forense, in questa cornice di dolore e rispetto, ha assunto un significato ancora più ampio.

La comunità forense, con la sua competenza e professionalità, è chiamata a contribuire attivamente alla ricerca della verità, alla giustizia e alla tutela dei diritti, onorando così la memoria di coloro che hanno perso la vita per garantire questi principi fondamentali.

La tragedia di Castel D’Azzano, come altre vicende simili, ci rammenta la vulnerabilità di chi si dedica alla protezione del bene comune.

È un monito costante a sostenere e valorizzare le forze dell’ordine, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per affrontare le sfide sempre più complesse che si presentano.

Il Congresso Forense, quindi, non è solo un’occasione per discutere di tematiche giuridiche e scientifiche, ma anche un’opportunità per rinnovare l’impegno a onorare la memoria dei caduti, a promuovere una cultura della legalità e a costruire una società più giusta e sicura per tutti.

Un impegno che si traduce in un lavoro quotidiano, nella ricerca della verità, nell’applicazione rigorosa delle leggi e nella difesa dei diritti di ogni cittadino, in segno di profonda gratitudine per il sacrificio compiuto.