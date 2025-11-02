Contrabbando in carcere: arrestati detenuto e padre, caos a Torino

Un tentativo di contrabbando di sostanze stupefacenti, sventato nel carcere di Torino, ha portato all’arresto di un detenuto e del suo genitore, in un episodio che ha messo a dura prova la professionalità e la capacità di gestione delle emergenze da parte del personale penitenziario.

L’episodio, dettagliato in una nota da parte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Osapp), ha rivelato un piano elaborato per introdurre cocaina all’interno dell’istituto, sfruttando un momento di colloquio parentale.

L’ingegnoso, seppur fallito, tentativo consisteva nello scambio di calzature, con 52 grammi di cocaina abilmente occultati all’interno delle scarpe del padre.

La scoperta è stata resa possibile dalla vigilanza del personale penitenziario, che ha immediatamente interrotto l’operazione e proceduto all’arresto di entrambi gli individui coinvolti.

La situazione è degenerata in maniera drammatica quando, dopo l’interruzione del tentativo di contrabbando, il detenuto ha reagito con una violenza inaudita, danneggiando arredi e oggetti presenti sia nella sala colloqui che nel padiglione dove è stato ricollocato.

La furia del detenuto si è manifestata anche con atti di aggressione verbale e fisica nei confronti del personale, rendendo estremamente difficoltoso ogni tentativo di gestione della crisi.

L’episodio sottolinea la crescente complessità delle sfide che il corpo di polizia penitenziaria si trova ad affrontare quotidianamente, richiedendo non solo un’attenta vigilanza, ma anche una preparazione psicologica e operativa avanzata per fronteggiare situazioni di estrema tensione e pericolo.

La professionalità e la determinazione dimostrate dal personale, nonostante l’aggressione subita, sono state riconosciute dal segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, che ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nella salvaguardia della sicurezza all’interno dell’istituto e nella tutela della collettività.

L’isolamento del detenuto è stato disposto come misura precauzionale per garantire la sicurezza del personale e degli altri detenuti, e per consentire un più approfondito esame delle dinamiche che hanno portato a questo episodio.

L’incidente solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare ulteriormente i controlli e le procedure di sicurezza durante i colloqui, e sulla prevenzione del fenomeno del contrabbando di sostanze illecite all’interno degli istituti penali.