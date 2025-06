Croce Bianca Volpianese: 45 anni di soccorso e impegno civico

Quarantacinque anni di dedizione, resilienza e impegno civico: la Croce Bianca Volpianese celebra un traguardo significativo, un capitolo ricco di storia che si intreccia profondamente con il tessuto sociale del territorio. L’associazione, orgogliosamente affiliata all’Anpas, ha preparato un fine settimana di festeggiamenti aperti a tutta la comunità, un’occasione per ripercorrere un percorso costellato di sfide superate e servizi preziosi offerti.La celebrazione, inaugurata sabato 21 giugno con un evento informale e conviviale presso la sede di via Torino 47, ha offerto un’esperienza multisensoriale con street food, musica coinvolgente, attività ludiche per i più piccoli e un’atmosfera di festa genuina. Questo momento di aggregazione ha voluto rappresentare l’essenza stessa dell’associazione: un luogo di incontro, di scambio e di condivisione di valori.La domenica, 22 giugno, è stata dedicata a una cerimonia più formale, con il ritrovo in Piazza Madonna delle Grazie e la suggestiva processione che ha condotto i partecipanti alla Chiesa della Confraternita per una funzione religiosa. Questo atto simbolico ha voluto sottolineare il profondo legame dell’associazione con le radici del territorio e con i principi di solidarietà e di assistenza che ne animano l’azione. Il pranzo sociale conclusivo ha offerto l’ultima occasione per condividere emozioni e ricordi, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione all’interno della comunità.L’eredità della Croce Bianca Volpianese va ben oltre l’offerta di soccorso sanitario. Essa incarna un modello di cittadinanza attiva e responsabile, un esempio luminoso di come l’iniziativa privata, guidata da ideali di altruismo, possa generare un impatto positivo e duraturo sulla vita delle persone. Fondata nel 1979 grazie all’impegno visionario di Carmine De Ninno e di un gruppo di cittadini animati da una profonda volontà di servizio, l’associazione ha mosso i primi passi con una Fiat 238, la prima ambulanza ad essere acquisita. Da allora, si è evoluta e potenziata, raggiungendo oggi una forza operativa composta da 207 volontari, nove ambulanze tecnologicamente avanzate, quattro veicoli dedicati al trasporto di persone con disabilità e sei mezzi specializzati per servizi sociosanitari e di protezione civile.La Croce Bianca Volpianese rappresenta una cellula vitale all’interno di un sistema più ampio: l’Anpas Piemonte, che coordina un network di 81 associazioni di volontariato, un vero e proprio esercito silenzioso di oltre 10.000 volontari e 741 dipendenti, capace di fornire ogni anno circa 595.000 servizi, di cui oltre 200.000 interventi in emergenza-urgenza. La sua storia è una testimonianza tangibile del potere trasformativo del volontariato organizzato, un patrimonio inestimabile che merita di essere custodito e valorizzato, affinché continui a ispirare nuove generazioni di cittadini impegnati a costruire una società più giusta, solidale e attenta ai bisogni di tutti. Come evidenziato dal presidente Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino, l’associazione è un punto di riferimento insostituibile, un pilastro fondamentale per il benessere e la sicurezza della comunità.