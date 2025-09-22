Cuneo: Migliaia in Piazza per il Cessate il Fuoco a Gaza

Un’onda di dissenso ha attraversato le vie di Cuneo questa mattina, con un corteo stimato in circa duemila persone che ha espresso con forza la propria richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e una revisione critica delle relazioni di cooperazione con il governo israeliano.

L’iniziativa, inserita nel quadro di uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base, ha visto convergere diverse sensibilità e gruppi sociali, riflettendo una crescente preoccupazione per la situazione umanitaria nel conflitto israelo-palestinese.

Il nucleo originario della protesta è nato spontaneamente in piazza Europa, grazie all’impegno di un’eterogenea rete di educatori, docenti universitari e studenti, che si sono uniti sotto la bandiera dell’Assemblea Autoconvocata per la Palestina.

Questo gruppo, già attivo in iniziative di sensibilizzazione, ha fornito la piattaforma per la mobilitazione, attirando partecipanti di ogni età e provenienza.

L’atmosfera era carica di emozione, con striscioni che esprimevano solidarietà al popolo palestinese e slogan che invocavano la pace e la giustizia.

Il corteo, caratterizzato da un forte senso di unità e determinazione, ha percorso il centro storico, con destinazione finale in piazza Galimberti.

Oltre alle richieste immediate di cessate il fuoco e di sospensione della cooperazione con il governo israeliano, la manifestazione ha voluto sollevare questioni più ampie riguardanti le responsabilità internazionali, il diritto alla autodeterminazione dei popoli e le cause profonde del conflitto.

La partecipazione attiva di educatori e docenti sottolinea l’importanza attribuita all’educazione alla pace e alla comprensione interculturale, e l’impegno a trasmettere ai giovani valori di solidarietà e rispetto per i diritti umani.

La scelta di uno sciopero generale come forma di protesta evidenzia la volontà di interrompere le normali attività economiche e sociali, per attirare l’attenzione del governo e dell’opinione pubblica sulla gravità della situazione.

L’evento a Cuneo si inserisce in un contesto nazionale e internazionale di crescenti proteste contro la guerra e a favore di una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese, testimoniando un diffuso sentimento di indignazione e un desiderio di cambiamento.

La manifestazione non è stata solo un evento isolato, ma un segnale di una crescente consapevolezza e mobilitazione sociale.