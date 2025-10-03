Cuneo per Gaza: Oltre 5000 in Corteo per la Pace

Un’onda di partecipazione popolare ha investito Cuneo oggi, con un corteo stimato in oltre cinquemila persone, organizzato dal coordinamento “Cuneo per Gaza”, in concomitanza con lo sciopero generale nazionale.

La mobilitazione, che si inserisce in un più ampio quadro di protesta globale a favore dei palestinesi, riflette una crescente preoccupazione e un profondo senso di solidarietà verso la popolazione civile coinvolta nel conflitto israelo-palestinese.

L’evento ha preso avvio con discorsi introduttivi che hanno dato voce a diverse sensibilità e rappresentanze.

Figure di spicco della comunità islamica locale hanno espresso il loro cordoglio e la loro richiesta di cessate il fuoco immediato, sottolineando la necessità di un’assistenza umanitaria urgente per i civili intrappolati nella striscia di Gaza.

Parallelamente, i segretari di diverse sigle sindacali – Usb, Cub e Cgil – hanno collegato la crisi umanitaria in Palestina con le problematiche socio-economiche globali, denunciando le conseguenze devastanti delle politiche belliche e del militarismo, e rivendicando la necessità di una redistribuzione equa delle risorse a livello internazionale.

Il corteo, partito da Piazza Europa – punto focale del presidio permanente per Gaza, attivo ormai da diversi giorni e divenuto simbolo di resistenza pacifica – ha attraversato il centro urbano, portando con sé striscioni, cartelli e slogan che esprimevano un messaggio univoco: la richiesta di giustizia, di pace e di rispetto dei diritti umani per il popolo palestinese.

Tra la folla, si sono potute osservare famiglie, studenti, attivisti e semplici cittadini, accomunati dalla volontà di far sentire la propria voce e di manifestare il proprio dissenso verso le dinamiche del conflitto.

L’iniziativa, che si colloca in un contesto di crescente attivismo pacifista e di impegno civile, rappresenta un segnale importante di partecipazione democratica e di sensibilità verso le tematiche internazionali.

Il ritorno in Piazza Europa, punto di partenza e meta del corteo, suggella l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese e a sostenere iniziative di solidarietà e di pressione politica per un futuro di pace e di prosperità nella regione.

Il presidio permanente, ora più che mai, si configura come luogo di incontro, di discussione e di mobilitazione per la comunità locale e per tutti coloro che credono in un mondo più giusto e pacifico.