Discarica abusiva in Val d’Ossola: sequestro e indagini

Nel cuore della Val d’Ossola, un’indagine congiunta tra la squadra mobile di Verbania e il personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte ha portato alla luce e al sequestro di una discarica abusiva di dimensioni allarmanti.

La scoperta, disposta dalla Procura di Verbania, rivela un quadro preoccupante di gestione illecita dei rifiuti e degrado ambientale, con implicazioni che vanno ben oltre l’impatto visivo della “montagnola” di scorie.

L’area sequestrata, estesa per una superficie impressionante e contenente circa 73.000 metri cubi di materiale, non rappresenta un mero accumulo di rifiuti, ma un vero e proprio monumento alla negligenza e alla violazione delle normative ambientali.

Il mix eterogeneo di materiali conferiti, comprendente miscele bituminose, detriti provenienti da demolizioni (cemento, mattoni, legno, ceramiche, cartongesso) e residui misti da costruzione, insieme a terre e rocce da scavo, testimonia un’attività di smaltimento indiscriminata e irresponsabile.

La presenza di materiali diversi complica ulteriormente le operazioni di bonifica, richiedendo approcci specialistici e costosi.

Le indagini, già in corso da tempo, avevano evidenziato anomalie nella gestione dei rifiuti da parte di una ditta adiacente all’area illegale, specializzata nel recupero di materiali non pericolosi provenienti da cantieri edili.

Un primo sopralluogo nel 2024 aveva fatto emergere irregolarità nelle procedure di trattamento.

Le successive verifiche hanno svelato un sistema fraudolento: anziché effettuare un corretto recupero o riciclo, i rifiuti venivano “macinati” e ammassati senza alcuna distinzione, creando gradualmente la collina di scorie.

L’incredibile crescita della discarica, quasi raddoppiata in un solo anno con un aumento di 33.000 metri cubi, è un dato che quantifica l’entità del danno arrecato all’ambiente e alla comunità.

La scoperta solleva interrogativi importanti sulla capacità di controllo e di vigilanza da parte degli organi competenti, ma anche sulla responsabilità delle imprese che, in nome del profitto, sono disposte a compromettere la salute dell’ecosistema e la qualità della vita delle persone.

L’azione penale nei confronti dei titolari della ditta, accusati di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti, trattamento non autorizzato e realizzazione di discarica abusiva, rappresenta un passo necessario per assicurare alla giustizia i responsabili di questo crimine ambientale.

Le conseguenze di un simile depauperamento del territorio si estendono ben oltre l’impatto estetico.

La contaminazione del suolo e delle acque, il rischio per la biodiversità e la potenziale diffusione di sostanze nocive rappresentano minacce concrete che richiedono interventi urgenti e mirati.

La bonifica dell’area, che si preannuncia complessa e costosa, dovrà essere preceduta da una valutazione approfondita dei rischi ambientali e da un piano di monitoraggio costante per evitare ulteriori contaminazioni.

Questo caso mette in luce la necessità di rafforzare i controlli, aumentare le sanzioni e promuovere una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale, affinché simili episodi non si ripetano.