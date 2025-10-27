e linee guida per l’efficaci e pratici controlli diagnostici.Un baffo per la Ricerca: prevenzione maschile in prima linea a Torino

A Torino si rinnova l’appuntamento con “Un baffo per la Ricerca”, la nona edizione di un’iniziativa che trascende la semplice raccolta fondi, configurandosi come un vero e proprio pilastro per la promozione della salute urologica e il progresso scientifico.

Quest’anno, l’attenzione si focalizza con urgenza sulla diagnosi precoce del tumore alla prostata, attraverso l’analisi del PSA, e sulla rilevanza cruciale dello screening per il tumore del testicolo, patologie che colpiscono ampi strati della popolazione maschile.

L’iniziativa, nata dalla visione della Fondazione Ricerca Molinette, guidata dal presidente Massimo Segre, si fonda su un duplice obiettivo: finanziare progetti di ricerca urologica di eccellenza e, parallelamente, rendere accessibili programmi di prevenzione basati su evidenze scientifiche, superando le barriere economiche e geografiche.

L’impatto è concreto e misurabile: le risorse raccolte alimentano l’adozione di tecnologie diagnostiche avanzate, come la risonanza magnetica multiparametrica, e sostengono trial clinici innovativi volti a definire nuove strategie terapeutiche e a personalizzare i trattamenti.

Un elemento distintivo della campagna è l’offerta di un programma di screening completo, articolato su due fasce d’età, che coinvolge visite urologiche gratuite a bordo di un camper itinerante, posizionato nel cuore di Torino, in Piazza San Carlo, nei fine settimana di novembre.

Questa accessibilità è complementata da un’offerta di dosaggio gratuito del PSA, eseguito presso i laboratori d’analisi delle Molinette, su indicazione specialistica.

Questo approccio integrato, che connette efficacemente il territorio e l’ospedale, rappresenta una risposta concreta alla necessità di intercettare precocemente le manifestazioni del carcinoma prostatico negli uomini maturi e le neoplasie testicolari nei giovani, aumentando significativamente le probabilità di successo terapeutico.

I progressi scientifici, resi possibili grazie al sostegno di iniziative come “Un baffo per la Ricerca”, stanno rivoluzionando l’interpretazione dei risultati del PSA, garantendo una maggiore accuratezza diagnostica e un uso appropriato delle risorse sanitarie, in linea con le raccomandazioni delle linee guida europee.

Il direttore dell’Urologia della Città della Salute, Paolo Gontero, evidenzia come l’evoluzione delle tecniche diagnostiche, supportata da questa iniziativa, stia permettendo di ridurre i falsi positivi e di evitare trattamenti invasivi non necessari, focalizzandosi su una gestione più mirata e personalizzata.

“Un baffo per la Ricerca” incarna un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, sanità e terzo settore, come sottolinea l’assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi.

Questa sinergia, che vede la Fondazione Ricerca Molinette, il presidio ospedaliero Molinette e le associazioni di volontariato lavorare fianco a fianco, dimostra l’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide della salute pubblica.

L’iniziativa si configura come un investimento strategico per il Piemonte, contribuendo a ridurre l’impatto sociale ed economico delle patologie urologiche, promuovendo una cultura della prevenzione e migliorando la qualità della vita degli uomini piemontesi.

L’ambizione è quella di estendere questo modello di prevenzione a tutto il territorio nazionale, replicando l’efficacia di un’iniziativa che coniuga ricerca, accessibilità e impegno civico.