Elsa, quindicenne ustionata: Mattarella incontra la famiglia, un’Italia in lutto.

Il cordoglio e la solidarietà nazionale si sono concretizzati in un momento di profonda commozione nell’ospedale zurighese, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la famiglia di Elsa, la quindicenne biellese gravemente ustionata nell’incidente che ha coinvolto la funivia Constellation di Crans-Montana.

Le parole di Lorenzo, padre della giovane, risuonano come un’eco di speranza e gratitudine, esprimendo un profondo senso di vicinanza proveniente dall’Italia intera.

“Sentiamo la vicinanza dell’Italia,” ha dichiarato Lorenzo, sottolineando l’impegno concreto e l’efficienza della Protezione Civile italiana, un pilastro fondamentale nell’assistenza e nel supporto alla famiglia in questo momento di estrema difficoltà.

L’affetto dei biellesi, in particolare, si è rivelato un balsamo prezioso, un abbraccio collettivo che testimonia la forza dei legami comunitari e la capacità di reagire con empatia di fronte alla sofferenza altrui.

La condizione di Elsa rimane delicata, una battaglia quotidiana fatta di piccoli progressi e di incertezze.

Dopo due interventi chirurgici, uno dei quali ha riguardato l’intestino, la giovane resta sotto sedazione farmacologica e alimentazione artificiale, per favorire la rigenerazione dei tessuti e minimizzare il dolore.

Ogni ora trascorsa rappresenta una conquista significativa, un passo avanti verso la speranza di un risveglio.

L’eccellenza del personale medico zurighese, descritta dal padre come “esemplare”, contribuisce a infondere ottimismo e a garantire le migliori cure possibili.

Questo incontro con il Presidente Mattarella, al di là del valore simbolico, rappresenta un segno tangibile di attenzione e di supporto da parte delle istituzioni, un riconoscimento della gravità della situazione e un’espressione di speranza per il futuro di Elsa e della sua famiglia.

Il racconto di Lorenzo incarna la fragilità umana, ma anche la resilienza e la forza che emergono dalle relazioni e dalla solidarietà, elementi vitali per affrontare le sfide più ardue.