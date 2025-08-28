Emergenza idrica nel VCO: il San Bernardino esonda, allerta meteo.

L’emergenza idrica si è intensificata nel Verbano-Cusio-Ossola, con il torrente San Bernardino che ha drasticamente superato i livelli di guardia a Verbania.

I dati trasmessi dalle centraline di monitoraggio dell’Arpa testimoniano un innalzamento preoccupante: 7.16 metri, un incremento esponenziale rispetto alle rilevazioni precedenti, che segna un’escursione di ben sei metri in sole ventiquattro ore.

Questo evento non è un isolato, ma il culmine di una perturbazione meteorologica che ha investito con insistenza il Piemonte.

La regione è stata teatro del rapido alternarsi di diversi sistemi frontali, generando un quadro pluviometrico complesso e variegato.

L’intensità delle precipitazioni, pur non uniforme, ha interessato un’ampia porzione del territorio, estendendosi ben oltre i confini provinciali del Verbano.

La situazione è particolarmente critica per le aree a rischio idrogeologico, dove la combinazione di suolo saturo e corsi d’acqua in piena esaspera il rischio di frane e allagamenti.

A Torino e nella sua immediata cintura, e soprattutto verso l’area sudoccidentale, la violenza dei temporali si è manifestata con sbalzi improvvisi e intensi, accompagnati da frequenti scariche di fulmini.

Questi fenomeni, oltre ai disagi immediati per la popolazione, evidenziano l’aumento dell’energia atmosferica e la maggiore imprevedibilità dei fenomeni meteorologici, aspetti sempre più caratteristici del cambiamento climatico in atto.

L’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi come questo solleva interrogativi urgenti sulla capacità di resilienza del territorio e sulla necessità di investimenti mirati alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Oltre alle immediate misure di protezione civile, che comprendono l’evacuazione delle aree più vulnerabili e il monitoraggio costante dei corsi d’acqua, si rende cruciale una revisione strategica delle politiche territoriali, che tenga conto delle nuove dinamiche climatiche e promuova soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse idriche e la salvaguardia del paesaggio.

La vulnerabilità del territorio, esacerbata dall’urbanizzazione selvaggia e dalla cementificazione, richiede un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, comunità locali e esperti del settore, per costruire un futuro più sicuro e resiliente.