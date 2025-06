Emicrania: (H) Open Day per Informare e Supportare i Pazienti

Il 19 giugno si celebra la terza edizione dell'(H) Open Day, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda volta a focalizzare l’attenzione sull’emicrania, patologia neuropsichiatrica complessa che affligge milioni di persone in Italia e nel mondo. L’evento, esteso a livello nazionale e supportato dagli ospedali Bollino Rosa, rappresenta un’importante occasione per fornire ai cittadini informazioni corrette e aggiornate, demistificare pregiudizi e promuovere l’accesso a servizi dedicati.L’AslTo3 si fa partecipe attivamente a questa giornata, offrendo due opportunità concrete ai cittadini residenti nelle aree di Rivoli e Pinerolo. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di impegno per la salute neurologica della comunità, riconoscendo l’impatto significativo che l’emicrania può avere sulla qualità della vita, influenzando aspetti come il lavoro, la scuola, le relazioni sociali e il benessere psicologico.A Pinerolo, i cittadini avranno la possibilità di usufruire di una consulenza telefonica gratuita con un neurologo specializzato. Questa opportunità, accessibile senza necessità di prenotazione, offre un punto di contatto diretto per discutere sintomi, ricevere consigli preliminari e comprendere meglio le opzioni terapeutiche disponibili. Il servizio, attivo il 19 giugno dalle 15:00 alle 17:00 al numero 0121.23.30.38, mira a ridurre le barriere all’accesso alle cure, soprattutto per coloro che risiedono in aree geograficamente distanti o con difficoltà di spostamento.A Rivoli, l’ospedale offre la possibilità di effettuare una prima visita neurologica specifica per l’emicrania, rivolta a pazienti di età superiore ai 18 anni. Questo servizio, offerto il 19 giugno dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 17:00, offre un’opportunità per una valutazione specialistica approfondita e l’inizio di un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite email all’indirizzo ambulatorio.neurologia.rivoli@aslto3.piemonte.it.L'(H) Open Day non è solo un’iniziativa informativa, ma un impegno verso una maggiore consapevolezza della patologia, incoraggiando la ricerca di aiuto e la condivisione di esperienze. Comprendere l’emicrania come una malattia complessa e multifattoriale, che richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato, è fondamentale per migliorare la vita delle persone che ne sono affette. La Fondazione Onda e l’AslTo3 si impegnano a continuare a sostenere iniziative simili, al fine di promuovere una cultura della salute neurologica e fornire ai cittadini gli strumenti necessari per affrontare al meglio questa sfida.