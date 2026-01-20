Ergastolo per Garini: Omicidio e Truffa, una Famiglia Distrutta

La giustizia novarese ha emesso una sentenza di ergastolo per Stefano Emilio Garini, 62 anni, agente immobiliare milanese, in relazione alla tragica vicenda che ha portato al ritrovamento, nell’ottobre 2022, dei resti umani di Liliana Anagni, la madre di Garini, lungo le sponde del fiume Ticino a San Martino di Trecate.

La scoperta macabra, avvenuta a distanza di tempo dalla scomparsa della donna, ha innescato un’indagine complessa e dolorosa, culminata nel processo che si è concluso con la condanna all’ergastolo.

La vicenda, ben oltre la sua apparente semplicità, cela un intreccio di dinamiche familiari disfunzionali, manipolazione finanziaria e un piano criminale volto a mascherare un omicidio premeditato.

L’accusa ha sostenuto, e la Corte d’Assise ha ritenuto provato, che Garini abbia deliberatamente privato della vita la madre, Liliana Anagni, ottantanove anni, con l’intenzione di occultare il corpo e di beneficiare della sua scomparsa.

La ricostruzione dei fatti rivela un quadro inquietante: Garini, apparentemente legato alla madre, la sottoponeva a pressioni economiche e la sfruttava per ottenere ingenti somme di denaro, destinate a coprire debiti di gioco e a finanziare uno stile di vita sregolato.

La sua condotta, caratterizzata da un’insensibilità spaventosa, si è concretizzata in una vera e propria manipolazione psicologica e finanziaria nei confronti della madre anziana, rendendola dipendente e vulnerabile.

Il piano criminale di Garini non si è limitato all’omicidio.

Ha proceduto alla distruzione del cadavere, occultandolo nelle acque del Ticino, nel tentativo di eludere le indagini e di cancellare le proprie tracce.

A ciò si sono aggiunte accuse di truffa, autolavaggio e falsità in atto pubblico, evidenziando una rete di attività illecite finalizzate a perpetrare il suo crimine e a ottenere un tornaconto personale.

La sofisticazione delle tecniche utilizzate e la pianificazione meticolosa del gesto, hanno reso l’indagine particolarmente complessa, richiedendo un lavoro certosino da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.

Attualmente detenuto nel carcere di Ivrea, Garini si trova a fronteggiare una condanna severissima, che riflette la gravità dei reati commessi e la profonda sofferenza causata alla famiglia Anagni e all’intera comunità novarese.

Il caso solleva interrogativi inquietanti sulla fragilità dei legami familiari, sulla pervasività delle dipendenze patologiche e sulla capacità di alcuni individui di manipolare e sfruttare i propri cari per fini egoistici e criminali.

La sentenza rappresenta un atto di giustizia, seppur tardivo, per Liliana Anagni e una condanna esemplare per un figlio che l’ha tradita in modo così spietato.