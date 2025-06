Ferrovie Nord: Liguria, Piemonte e Lombardia collaborano per nuovi collegamenti.

Un incontro strategico di rilievo si è recentemente concluso a Tortona, nodo cruciale della rete ferroviaria nazionale, vedendo la partecipazione di assessori regionali liguri, piemontesi e lombardi, unitamente a rappresentanti di Trenitalia, Rfi, Trenord e dell’Agenzia per la mobilità piemontese. L’assemblea ha segnato un’ulteriore tappa in un processo di collaborazione transregionale volto a ridefinire la programmazione ferroviaria e a ottimizzare i collegamenti tra Liguria, Piemonte e Lombardia, aree geografiche e socio-economiche profondamente interconnesse.L’iniziativa, nata da un’esigenza di riconfigurare la mobilità nel Nord-Ovest, mira a superare le frammentazioni esistenti e a creare un sistema integrato, capace di rispondere alle crescenti esigenze di pendolari, studenti, turisti e imprese. L’assessore ligure Marco Scajola ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso, evidenziando come la Liguria intenda non solo migliorare i collegamenti con Milano, ma anche facilitare l’accesso alla regione per i cittadini lombardi e piemontesi, stimolando così il turismo e lo scambio culturale.L’obiettivo non si limita a un mero incremento della frequenza dei treni, ma implica una riorganizzazione delle tratte, la potenziale introduzione di nuove fermate strategiche e una maggiore attenzione all’intermodalità con altri mezzi di trasporto. Per il Piemonte, rappresentato dall’assessore Marco Gabusi, l’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per rafforzare l’identità regionale, valorizzando aree come il Monferrato e garantendo pari accesso ai servizi essenziali. La connessione più diretta con Milano è vista come un motore di sviluppo economico e di coesione sociale.L’assessore lombardo Franco Lucente ha enfatizzato il ruolo cruciale del trasporto ferroviario nel contesto di una mobilità sostenibile e all’avanguardia, sottolineando l’impegno di Regione Lombardia nel consolidare i collegamenti tra Milano, Genova e il basso Piemonte. L’obiettivo è di fornire un servizio non solo efficiente ma anche moderno, capace di anticipare le mutevoli esigenze degli utenti e di promuovere un modello di sviluppo più inclusivo e resiliente.Il protocollo d’intesa, la cui firma è prevista per il mese di luglio, formalizzerà gli accordi raggiunti e fornirà alle strutture tecniche gli strumenti necessari per la definizione del quadro orario ferroviario futuro, con l’auspicio di un’implementazione rapida e tangibile. Si tratta di un impegno concreto verso un futuro in cui la mobilità ferroviaria rappresenti un fattore chiave di prosperità e di qualità della vita per i cittadini del Nord-Ovest italiano. L’iniziativa si pone come esempio di come la collaborazione tra enti regionali e operatori ferroviari possa generare sinergie positive e contribuire a costruire un sistema di trasporto più efficiente, sostenibile e socialmente equo.