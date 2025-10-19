Fessurazione nel viadotto autostradale: scoppia la polemica a Torino

Un’anomalia strutturale di significativa rilevanza ha destato la preoccupazione delle autorità locali e ha prontamente attivato un canale di comunicazione con il Ministero delle Infrastrutture.

Mino Giachino, figura di spicco nel panorama economico torinese e precedentemente attivo nel partito Democrazia Cristiana, ha infatti segnalato la presenza di una profonda fessurazione nel corpo in calcestruzzo armato di un viadotto autostradale della tangenziale di Torino, precisamente nel tratto che attraversa il comune di Moncalieri.

La comunicazione, inviata al viceministro Edoardo Rixi e ai tecnici del Ministero, è stata accompagnata da un’immagine fotografica, allegata per documentare visivamente la criticità e la sua potenziale gravità.

La fotografia, scattata da una prospettiva privilegiata lungo la linea ferroviaria Torino-Genova, offre una chiara evidenza della frattura, sollevando interrogativi sulla tenuta e sulla sicurezza del viadotto.

La segnalazione di Giachino nasce da una condivisione informale, derivante da cittadini residenti a Moncalieri che, insospettiti dall’aspetto dell’infrastruttura, hanno provveduto a documentarla e a trasmetterla al politico torinese.

L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla manutenzione delle infrastrutture autostradali, soprattutto in aree urbane densamente popolate dove la presenza di viadotti e ponti rappresenta un elemento imprescindibile per la fluidità del traffico e la mobilità dei cittadini.

La necessità di un’indagine immediata e approfondita è dettata dalla complessità di valutare le cause e le conseguenze di una spaccatura di tale entità nel calcestruzzo armato.

Potrebbero essere coinvolti fattori legati all’usura del tempo, all’aggressione chimica dei materiali, a difetti costruttivi o a sollecitazioni impreviste.

La stabilità del viadotto e la sicurezza di chi vi transita quotidianamente dipendono da una diagnosi accurata e da interventi correttivi tempestivi.

La vicenda pone l’accento sull’importanza di meccanismi di monitoraggio costante delle infrastrutture, che integrino controlli visivi regolari con strumenti di rilevamento avanzati, capaci di intercettare precocemente segnali di degrado.

Inoltre, sottolinea la necessità di una collaborazione sinergica tra amministrazioni locali, enti tecnici e Ministero, al fine di garantire la resilienza e la durabilità delle opere pubbliche, patrimonio essenziale per la collettività.

La rapida risposta e l’attivazione di procedure di verifica da parte del Ministero rappresentano un segnale positivo, auspicando che una commissione di esperti possa intervenire al più presto per accertare la natura del problema e definire le azioni necessarie per ripristinare la piena sicurezza del viadotto.