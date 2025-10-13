Flotilla Global: Cittadini Italiani Richiedono Incontro con Mattarella

Una mobilitazione civica diffusa e trasversale, nata dalle ceneri di un’aggressione inaudita, chiede formalmente un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a favore della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla.

L’episodio, avvenuto in acque internazionali il 1° e il 1° ottobre 2025, ha visto navi civili, impegnate in una missione umanitaria di pace e portatrici di cittadini italiani, bersaglio di un atto armato che ha generato sconcerto e indignazione a livello nazionale.

L’iniziativa, promossa da un ampio spettro di associazioni e collettivi torinesi impegnati per la pace – tra cui spiccano realtà come Cgil Piemonte, il Partito Democratico di Torino, l’associazione Un Ponte per, la Casa delle Donne e il centro studi Sereno Regis – si configura come un atto di responsabilità civile e un appello urgente per la tutela dei diritti umani e del diritto internazionale.

Il comunicato ufficiale sottolinea come la risposta popolare, manifestata da un’ondata di proteste pacifiche in tutto il Paese, riveli un profondo senso di umanità e una forte volontà di giustizia, valori che il Presidente Mattarella è chiamato a incarnare.

La petizione non si limita a denunciare l’aggressione, ma solleva questioni di primaria importanza.

In primo luogo, chiede l’immediato rilascio dei cittadini italiani sequestrati, auspicando che siano garantite loro condizioni di detenzione dignitose e prive di violenze o umiliazioni.

Un rilascio tempestivo è cruciale non solo per il benessere dei detenuti, ma anche per preservare la loro integrità fisica e psicologica, e per evitare ulteriori escalation di tensione.

Inoltre, la richiesta si estende all’azione diplomatica.

La mobilitazione chiede al Presidente Mattarella di attivare i canali ufficiali per interpellare i suoi omologhi degli altri Paesi coinvolti nella Global Sumud Flotilla, sollecitandoli a garantire il rapido ritorno a casa di tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

L’obiettivo è favorire un quadro di sicurezza che permetta il rientro dei partecipanti, alleviando le condizioni degradanti e umilianti a cui sono attualmente sottoposti.

Questa mobilitazione testimonia un profondo senso di responsabilità collettiva e un desiderio di risposte concrete.

La Global Sumud Flotilla, fin dalla sua nascita, ha rappresentato un simbolo di impegno per la pace e la solidarietà internazionale, e la sua missione è intrinsecamente legata alla difesa dei valori fondanti della Repubblica Italiana.

L’incontro richiesto non è dunque un semplice adempimento formale, ma un’occasione per riaffermare il ruolo dell’Italia come promotrice di dialogo e di rispetto del diritto internazionale, e per proteggere i propri cittadini impegnati in azioni di pace e di assistenza umanitaria.

Si tratta di un appello alla leadership, un invito a trasformare l’indignazione popolare in azione concreta, a costruire un futuro di pace e di giustizia per tutti.