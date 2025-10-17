Food Tech: Innovazione e Sostenibilità per il Futuro del Cibo

Innovazione Alimentare e Sostenibilità: Un Percorso Interattezale per il Futuro del CiboL’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Politecnico di Torino annunciano una collaborazione strategica dirompente, incarnata nella creazione del corso di laurea magistrale interattezale “Food Tech for Ecological Transition”.

Questa iniziativa, nata da una visione condivisa dei rettori Nicola Perullo e Stefano Corgnati, si pone come risposta concreta alle sfide ambientali e sociali che investono il settore agroalimentare globale.

Il corso, interamente erogato in lingua inglese a partire dall’anno accademico 2026, si distingue per un approccio radicalmente interdisciplinare.

Non si tratta semplicemente di unire tecnologia e alimentazione, ma di integrare profondamente competenze ingegneristiche, scientifiche, umanistiche e socio-economiche.

L’obiettivo primario è la riprogettazione radicale dei sistemi alimentari, mirando a una transizione ecologica responsabile e a un modello di produzione e consumo più equo e resiliente.

Il curriculum, triennale, è strutturato per fornire una solida base teorica combinata con un’esperienza pratica intensiva.

Il piano di studi non si limita alla trasmissione di conoscenze, ma promuove la capacità di analisi critica, la risoluzione creativa di problemi e la capacità di sviluppare soluzioni innovative.

Verranno esplorate tematiche cruciali quali l’agricoltura di precisione, le biotecnologie alimentari, l’imballaggio sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, la logistica a basso impatto ambientale, la blockchain per la tracciabilità e la sicurezza alimentare, e le politiche pubbliche per una transizione alimentare inclusiva.

L’ammissione è limitata a 110 studenti per anno accademico, al fine di garantire un rapporto docenti-studenti ottimale e favorire un ambiente di apprendimento collaborativo.

Il percorso formativo sarà distribuito tra i due poli universitari di Pollenzo e Torino, sfruttando le risorse e le competenze specifiche di ciascuna sede.

Ogni modulo didattico prevede una componente pratica significativa, con laboratori all’avanguardia, progetti sul campo e collaborazioni con aziende e istituzioni del settore.

Il laureato in “Food Tech for Ecological Transition” acquisirà un profilo professionale altamente specializzato e richiesto dal mercato del lavoro.

Sarà in grado di operare con successo in un’ampia gamma di contesti, dalle imprese di trasformazione alimentare e dalle aziende di logistica e distribuzione, alle società di consulenza specializzate in sostenibilità e innovazione, fino agli enti pubblici e alle organizzazioni non governative che operano nel settore agroalimentare.

Inoltre, il corso fornirà le competenze necessarie per avviare e gestire start-up innovative, capaci di contribuire attivamente alla transizione ecologica e di generare un impatto positivo sulla società.

Il laureato sarà un vero agente di cambiamento, capace di interpretare le sfide del futuro e di contribuire alla costruzione di un sistema alimentare più sostenibile, equo e resiliente.