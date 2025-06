Fossano: Onori e Memoria al Reggimento Taurinense

La caserma Perotti di Fossano, cuore pulsante del primo reggimento artiglieria terrestre da montagna “Taurinense”, ha risuonato di echi solenni per la celebrazione della festa di corpo, un momento di profonda riflessione e orgoglio storico. La ricorrenza, legata indissolubilmente alla cruciale battaglia del Solstizio d’Estate del 1918, non è semplicemente una commemorazione di eventi bellici, ma una rievocazione dei valori di coraggio, resilienza e dedizione che hanno plasmato l’identità del reggimento e dell’Esercito Italiano.La battaglia del Solstizio, combattuta tra il 15 e il 22 giugno 1918, rappresentò un punto di svolta significativo nella ritirata italiana dal fronte alpino della Prima Guerra Mondiale. L’artiglieria, elemento chiave di quella complessa e sanguinosa campagna, ebbe un ruolo strategico determinante, contribuendo in maniera decisiva a rallentare l’avanzata nemica e a permettere la riorganizzazione delle linee difensive. La capacità di fuoco precisa e tempestiva delle batterie, spesso operanti in condizioni ambientali estreme e sotto il fuoco costante, consentì di arginare l’offensiva austriaca e di preservare porzioni cruciali del territorio nazionale.La cerimonia, magistralmente orchestrata dal colonnello Olav Conz, comandante del reggimento, ha visto la partecipazione di un’ampia rappresentanza istituzionale, comprendente autorità civili e militari, esponenti religiosi e le stimatissime associazioni combattentistiche e d’arma, con particolare onore rivolto ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini, custodi preziosi della memoria storica del Paese.L’intervento del colonnello Conz ha sottolineato l’importanza del costante supporto delle istituzioni, riconoscendo il ruolo cruciale che il reggimento svolge nella difesa della sicurezza nazionale e nella proiezione della forza italiana in contesti internazionali. Ha inoltre espresso un sentito augurio ai militari destinati a partecipare alle missioni Misin in Niger e Unifil in Libano, incarichi che testimoniano l’impegno dell’Italia nel quadro della cooperazione internazionale e della stabilizzazione regionale. Queste missioni, che richiedono un elevato livello di professionalità e adattabilità, rappresentano una prova tangibile della preparazione e della resilienza del personale del reggimento.Un momento particolarmente significativo della celebrazione è stato il conferimento del premio annuale della Fondazione Caduti per la Patria, un riconoscimento prestigioso istituito dal generale Enrico Ramella nel 1976 per premiare il merito e l’eccellenza tra i sottufficiali e i graduati del reggimento. Il premio, simbolo di un impegno costante al servizio della Patria, testimonia l’importanza del personale di leva nel tessuto operativo e nell’identità del reggimento, eredi diretti di una gloriosa tradizione di sacrificio e dedizione. La Fondazione, animata da valori di memoria e di sostegno, perpetua il ricordo dei caduti e promuove iniziative di formazione e assistenza al personale militare e alle loro famiglie.