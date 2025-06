Furti in VCO: Arrestati tre specialisti dell’Est con merce insolita

Un’operazione dei Carabinieri di Verbania ha portato all’arresto di tre individui, tutti provenienti da paesi dell’Europa orientale e gravati da precedenti penali legati a reati predatori, a seguito di una serie di furti perpetrati nel Verbano-Cusio-Ossola. L’episodio scatenante dell’arresto si è verificato a Gravellona Toce, dove il trio aveva messo a segno un colpo in un supermercato locale.La dinamica, come emersa dalle indagini, rivela una pianificazione e un’esecuzione raffinate, tipiche di gruppi specializzati nel microfurto e nel profitto illecito. Inizialmente, i malfattori si sono concentrati su articoli di abbigliamento, ma l’attenzione è stata attirata dalla quantità insolita di prodotti di nicchia sottratti: un numero significativo di confezioni di repellenti antizanzare e adesivi protesici, beni apparentemente banali ma che, sommati, hanno generato un bottino iniziale di circa 800 euro.L’abbandono frettoloso di un carrello pieno di merce nel parcheggio del supermercato, un chiaro segno di nervosismo e apprensione per il rischio di essere sorpresi, ha fornito ai Carabinieri un elemento cruciale per rintracciare i responsabili. Un’ispezione più accurata del veicolo utilizzato dal gruppo ha poi rivelato un ulteriore, e considerevole, quantitativo di merce rubata, stimato in circa duemila euro. Questo ritrovamento suggerisce che il furto di Gravellona Toce non fosse un evento isolato, bensì parte di una più ampia attività criminale, presumibilmente estesa ad altre province.L’ammontare complessivo della merce sottratta, considerando anche i beni rinvenuti nel veicolo e la stima dei furti precedenti, si aggira intorno ai quattromila euro. L’operazione dei Carabinieri non solo ha permesso di assicurare alla giustizia i tre individui, ma ha anche fornito elementi significativi per ricostruire una rete di microfurti, sollevando interrogativi sulla logistica e la distribuzione della merce illecitamente acquisita. L’indagine ora si concentra sulla tracciabilità della merce e sull’identificazione di eventuali complici coinvolti nella gestione di questa attività predatoria transfrontaliera, ponendo l’accento sulla crescente professionalizzazione del fenomeno dei furti in contesti commerciali e sulla necessità di una cooperazione internazionale per contrastare efficacemente queste problematiche.