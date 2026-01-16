Furto e paura in Biella: auto precipita a rischio treno.

Nel cuore della campagna biellese, tra le colline che digradano verso la pianura padana, un episodio drammatico ha sconvolto la quiete di una mattinata.

Un atto di furto, inizialmente percepito come una semplice scorrettezza, si è rapidamente trasformato in una sequenza di eventi a elevata pericolosità, sfiorando la catastrofe.

L’azione criminale, un effrazione perpetrata ai danni di una donna, aveva innescato una rocambolesca fuga che si è conclusa in un impatto violento nei pressi di Sandigliano.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, ha visto il veicolo rubato sbandare improvvisamente, per poi precipitare giù per una scarpata, una ferita nel paesaggio che testimonia la velocità e la perdita di controllo.

La traiettoria incontrollata dell’auto, con una forza inaspettata, si è arrestata in una posizione critica, a brevissima distanza dai binari della linea ferroviaria Biella-Santhià.

In quel preciso istante, un treno, in viaggio regolare, si è trovato di fronte a una situazione di emergenza assoluta.

La prontezza e la professionalità del personale ferroviario, unito al tempestivo intervento dei freni, hanno permesso di evitare un impatto frontale con conseguenze inimmaginabili.

Tuttavia, la frenata d’emergenza, necessaria per arrestare il convoglio, ha causato il cedimento di una porzione di guard-rail, un elemento essenziale per la sicurezza dei passeggeri.

Mentre la comunità locale si interrogava sulle ragioni di un simile atto criminale e si apprestava ad assistere il personale di soccorso, il ladro, approfittando del caos e della confusione, si è volatilizzato, lasciando sul luogo scene di grande tensione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella, con la loro attrezzatura specializzata per operazioni di soccorso in ambiente impervio, il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), incaricato di valutare i danni alla linea e programmare gli interventi di ripristino, e i Carabinieri, responsabili dei rilievi del caso e delle indagini finalizzate all’identificazione e al arresto del responsabile.

La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa, con la conseguente interruzione del servizio sulla tratta Biella-Santhià.

I passeggeri, fortunatamente illesi, sono stati trasferiti in autobus verso la stazione di Santhià, affrontando un inconveniente che ha interrotto il loro viaggio ma, soprattutto, che ha evitato una tragedia.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture, sulla prevenzione del crimine e sulla necessità di una risposta coordinata e tempestiva in situazioni di emergenza.