Giordano e il Cielo: Un Cortometraggio sulla Speranza e la Donazione

Un atto di coraggio, una speranza rinata, una storia di resilienza che si traduce in arte: lunedì 19 gennaio, l’aula magna dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino sarà il palcoscenico della prima nazionale di “Briciole al cielo”, un cortometraggio realizzato dal Cineclub Cattivelli di Piacenza.

Il film non è una semplice narrazione, ma un’ode alla vita, intessuta attorno alla vicenda di Giordano, un bambino di quattro anni la cui esistenza fu segnata da una sfida di straordinaria gravità.

La storia di Giordano si dipana da una vacanza estiva, improvvisamente interrotta da un malore che si rivelò un complesso problema cardiaco.

La rapidità e l’efficacia del sistema sanitario toscano permisero il trasferimento d’urgenza al Regina Margherita, un centro di eccellenza italiana per la cardiologia pediatrica.

Qui, in un intreccio delicato di scienza e umanità, Giordano ricevette un supporto vitale attraverso l’impianto di un cuore artificiale, preludio ad un trapianto che gli restituì la possibilità di crescere e vivere.

“Briciole al cielo” nasce dalla volontà di elevare la vicenda personale di Giordano a simbolo universale della generosità e dell’importanza cruciale della donazione di organi.

Il cortometraggio si propone di sollecitare una riflessione profonda in una società dove, purtroppo, circa un terzo della popolazione resta riluttante a compiere un gesto che può significare la differenza tra la perdita e la rinascita.

Non si tratta solo di un appello alla sensibilizzazione, ma di una chiamata all’empatia, un invito a immaginare la speranza che un organo donato può infondere in chi lotta per la vita.

La realizzazione del film ha visto una partecipazione attiva e commovente dell’Ospedale Regina Margherita, un istituto all’avanguardia nel campo dei trapianti pediatrici.

Il team medico e infermieristico, guidato dalla prof.

ssa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, ha non solo concesso l’utilizzo degli spazi ospedalieri, ma ha contribuito attivamente alla produzione, assumendo un ruolo inedito: i professionisti che si sono presi cura di Giordano si sono trasformati in attori, testimoniando in prima persona la complessità e la straordinaria potenza del gesto della donazione.

Questo connubio tra realtà clinica e finzione artistica mira a rendere il messaggio ancora più incisivo, umanizzando la scienza e celebrando il valore inestimabile della vita, un dono fragile e prezioso che necessita di essere protetto e condiviso.

Il cortometraggio, dunque, si configura come un tributo alla medicina, all’umanità e alla speranza, un invito a guardare al cielo e raccogliere le briciole di vita che ci vengono offerte.