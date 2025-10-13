Giornal della Nazionale, per missionato.

Nella storica caserma “Montegrappa” di Torino, si è celebrata una solenne cerimonia di passaggio di consegne al vertice del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini.

L’atto ha sancito il trasferimento delle responsabilità dal Tenente Colonnello Luca Mingoni al Parigrado Gian Battista Mura, un momento cruciale che simboleggia continuità e rinnovamento all’interno di un’unità militare di fondamentale importanza per la Brigata Alpina “Taurinense”.

La cerimonia, presieduta dal Colonnello Giuseppe Carfagna, Comandante del distaccamento della Brigata “Taurinense”, ha visto l’emozionante passaggio della Bandiera di Guerra, simbolo identitario e testimone silenzioso di una storia di impegno e sacrificio, al nuovo Comandante.

Questo rituale, carico di significato storico e simbolico, rappresenta l’assunzione di un fardello di responsabilità, la promessa di onorare il valore del reparto e di preservarne l’eredità.

Il 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini, un’unità altamente specializzata e versatile, svolge un ruolo strategico a livello nazionale e internazionale.

Attualmente, una parte significativa del personale è impiegata in Libano, nell’ambito della missione di peacekeeping UNIFIL, fornendo supporto logistico e tattico al Comando della Brigata “Taurinense” durante l’operazione “Leonte XXXVIII”.

Questa missione, cruciale per la stabilità regionale, richiede capacità operative avanzate, adattabilità e una profonda conoscenza del contesto culturale e geopolitico locale.

Contemporaneamente, in Italia, gli uomini e le donne del reparto operano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, un dispositivo di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza dei siti sensibili della Città Metropolitana di Torino.

Questo impegno quotidiano, essenziale per la protezione dei beni pubblici e della popolazione civile, si affianca alla gestione della base logistico-addestrativa di Bousson, situata nell’alta Val di Susa, un centro nevralgico per la preparazione e l’addestramento del personale alpino, in un ambiente naturale che sfida i limiti della resistenza fisica e mentale.

L’avvicendamento al comando rappresenta non solo un cambio di persona, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso gli ideali di coraggio, disciplina e dedizione che caratterizzano l’Esercito Italiano, e per affrontare le sfide complesse di un mondo in continua evoluzione, con professionalità, competenza e un profondo senso del dovere verso la Patria.