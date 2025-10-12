Graffiti antisemiti al Valentino: sgomento e appello alla tolleranza.

Nel cuore del Parco del Valentino, uno spazio torinese simbolo di natura e svago, si è recentemente manifestata una profanazione che ha destato sgomento e allarme nella comunità.

L’attenzione è stata catturata da un atto vandalico che ha visto la comparsa di graffiti offensivi su alcune panchine, segni distintivi di un’intolleranza che si insinua in un luogo dedicato alla condivisione e alla riflessione.

L’Associazione Marco Pannella di Torino, in una comunicazione ufficiale, ha reso noto che una famiglia di fede ebraica ha scoperto, questa mattina, simboli sacri – la stella di David, emblema ebraico per antonomasia – oltraggiati da una volgare espressione di insulto.

La trovata, deliberatamente aggressiva, è stata individuata in una zona particolarmente frequentata, vicino al castello e lungo il Corso Massimo D’Azeglio, amplificando il suo impatto e la sua capacità di ferire.

Questo gesto non può essere considerato un semplice atto di vandalismo, ma si configura come una manifestazione di antisemitismo latente, un’eruzione di pregiudizi che mira a colpire l’identità e la dignità di una comunità.

In un contesto storico segnato da un pericoloso ritorno di discorsi d’odio e da forme di intolleranza sempre più diffuse, questo episodio rappresenta un campanello d’allarme, un monito a vigilare e a contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza.

L’Associazione Marco Pannella, con la consueta sensibilità e impegno civile, ha immediatamente provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti, inviando una denuncia dettagliata corredata di documentazione fotografica.

La richiesta è quella di un’indagine approfondita per identificare i responsabili e perseguirli a norma di legge, ma anche per comprendere le motivazioni che hanno spinto a compiere un gesto così spregevole.

Al di là della risposta istituzionale, è fondamentale promuovere un dibattito pubblico che affronti le radici di questo fenomeno, educando al rispetto delle diversità, alla tolleranza e alla comprensione reciproca.

Il Parco del Valentino, custode di storia e bellezza, deve rimanere un luogo di accoglienza e di convivenza pacifica, un antidoto all’odio e alla divisione che minacciano la nostra società.

Questa vicenda ci invita a riflettere sul ruolo che ognuno di noi può svolgere per costruire un futuro più inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti.

La memoria di Marco Pannella, strenua difesa dei diritti umani e della libertà di espressione, ci esorta a non arretrare di fronte a nessuna forma di intolleranza.