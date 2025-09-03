Granata bellica disinnescata: artificieri al lavoro ad Arquata Scrivia

Un’emergenza silenziosa, un residuo amaro di un passato bellico, ha richiesto l’intervento specializzato degli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

La Prefettura, allertata in seguito alla scoperta di una granata d’artiglieria da 100mm, un macigno di metallo e storia riconducibile alla turbolenza del secondo conflitto mondiale, ha mobilitato tempestivamente il team di esperti.

Gli operatori Cmd (Conventional Munition Disposal), nuclei altamente addestrati e certificati per la gestione di armi e munizioni inesplose, hanno operato con la precisione e la competenza che contraddistinguono le unità militari specializzate.

La loro missione, delicata e potenzialmente pericolosa, si è articolata in una complessa sequenza di azioni: valutazione preliminare dell’ordigno, stabilizzazione dell’area circostante per garantire la sicurezza pubblica, messa in sicurezza temporanea della granata per impedirne ulteriori movimenti o inneschi accidentali, e infine, la sua neutralizzazione definitiva.

La presenza di questi ordigni bellici, frutto di un passato segnato da conflitti e distruzione, non è un evento isolato.

La geografia del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, regioni di competenza del 32° Reggimento, si rivela, inaspettatamente, un vasto cimitero di munizioni inesplose, depositi silenziosi di una storia che non vuole essere dimenticata, ma che richiede un’attenzione costante e una gestione professionale.

Solo nel corso del 2024, gli artificieri del 32° Reggimento hanno neutralizzato più di trecento ordigni bellici, un numero significativo che testimonia l’impegno continuo e la necessità di risorse dedicate a questa attività cruciale.

Ogni intervento rappresenta un atto di responsabilità verso la comunità, un gesto volto a preservare la sicurezza e a consentire la prosecuzione della vita civile in aree potenzialmente contaminate da un passato traumatico.

La loro preparazione, la loro perizia e il loro coraggio permettono di trasformare un pericolo latente in un ricordo spento, contribuendo a costruire un futuro più sicuro e sereno per tutti.