Gravidanza e Post-Parto: Santa Croce Carle Pioniere dell’Osteopatia Gratuita

Il Santa Croce Carle di Cuneo si distingue come pioniere nel panorama sanitario italiano, inaugurando un percorso osteopatico gratuito rivolto alle donne in stato di gravidanza.

Questa iniziativa, concretizzata ad agosto, riflette un approccio innovativo alla cura della maternità e ha generato un’adesione straordinaria, con la saturazione immediata degli appuntamenti disponibili fino alla chiusura dell’anno.

La collaborazione, formalizzata attraverso un accordo tra il reparto di ostetricia, guidato dal dottor Andrea Puppo, e l’associazione Kairos Osteopatia e Medicine Integrate, con sede a Lucca, prevede sessioni di trattamento settimanali.

Il programma, orchestrato da professionisti osteopatici locali, accompagna la donna durante l’intero ciclo gestazionale e si estende al periodo post-parto, fornendo un supporto olistico e personalizzato.

Questa iniziativa non è semplicemente un’aggiunta al ventaglio di servizi offerti, ma un’espressione tangibile dell’impegno dell’ospedale a posizionare la donna al cuore dell’assistenza, superando la dimensione puramente clinica e abbracciando un approccio centrato sul benessere fisico ed emotivo.

Come sottolinea il commissario Livio Tranchida, il progetto testimonia una sensibilità verso un modello di cura sempre più attento alle esigenze specifiche della donna e alla sua esperienza della maternità.

L’iniziativa consolida l’immagine del Santa Croce Carle come istituzione all’avanguardia, capace di interpretare e anticipare le evoluzioni del sistema sanitario.

L’assessore alla Sanità regionale, Federico Riboldi, ne riconosce il valore, evidenziando come l’ospedale di Cuneo contribuisca a promuovere l’innovazione e a elevare gli standard qualitativi dell’assistenza sanitaria a livello regionale.

L’approccio osteopatico, con la sua enfasi sull’interconnessione tra corpo, mente e spirito, si integra perfettamente in un contesto di cura personalizzata e proattiva, offrendo un valido supporto per affrontare le sfide e i cambiamenti che accompagnano la gravidanza e il post-parto.