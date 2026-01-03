Hockey su rotelle, intolleranza: ultras denunciato per cori razzisti

Il recente episodio verificatosi durante un incontro di hockey a rotelle a Novara ha portato alla denuncia di un tifoso lodigiano per condotta discriminatoria, evidenziando la persistenza di fenomeni di razzismo nello sport, nonostante gli sforzi di contrasto.

L’uomo, identificato grazie all’intervento della Digos di Novara e alla collaborazione con la Digos di Lodi, è accusato di aver intonato cori offensivi e denigratori nei confronti di un giocatore della squadra locale, gli Azzurra Hockey Novara, durante la partita contro gli Amatori Bcc Centropadana Lodi del 29 dicembre.

Questo atto, che ha suscitato sconcerto e condanna, non è un caso isolato e riflette una problematica più ampia che affligge il panorama sportivo italiano e internazionale.

L’hockey su rotelle, pur godendo di un seguito appassionato, non è immune a dinamiche di intolleranza e pregiudizio, che si manifestano attraverso insulti, vessazioni e comportamenti discriminatori nei confronti di giocatori, tifosi o addetti ai lavori.

La rapida identificazione del responsabile, resa possibile dalla vigilanza della polizia e dall’efficace collaborazione tra le Digos di Novara e Lodi, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a tali fenomeni.

L’utilizzo di filmati e la consultazione di archivi di identificazione dei tifosi hanno permesso di individuare l’ultrà, che si è visto infliggere un Daspo di un anno, misura restrittiva che gli impedisce l’accesso agli eventi sportivi.

Al di là della sanzione individuale, l’episodio solleva interrogativi cruciali sulla necessità di un’azione più incisiva e strutturale per eradicare il razzismo e la discriminazione nel mondo dello sport.

È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte ai tifosi, ai giocatori e alle società sportive.

L’educazione alla legalità, il contrasto alla violenza e la valorizzazione della diversità sono elementi imprescindibili per costruire un ambiente sportivo sano e accogliente, dove ogni individuo possa sentirsi libero di esprimere la propria passione senza timori o pregiudizi.

La collaborazione tra istituzioni, società sportive e associazioni di tifosi è essenziale per affrontare questa sfida complessa e garantire che lo sport sia un veicolo di valori positivi e di aggregazione sociale, e non un terreno fertile per l’odio e la discriminazione.

Il Daspo è una risposta necessaria, ma insufficiente, se non accompagnato da un profondo cambiamento culturale.