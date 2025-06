IED, pioniera italiana in India: una nuova era per la formazione creativa.

L’Istituto Europeo di Design si distingue come pioniera italiana, inaugurando una nuova era di collaborazione internazionale con il Ministero indiano. Questo primato si concretizza nella recente Lettera di Intenti, documento che apre la strada all’erogazione, direttamente sul suolo indiano, di corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) pienamente accreditati dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano (MUR). La cerimonia di consegna, avvenuta a Mumbai sotto l’egida del Governo di Maharashtra, ha visto l’Istituto Europeo di Design affiancato da sole quattro altre università di rilevanza globale, testimoniando la sua posizione di spicco nel panorama dell’istruzione superiore.L’iniziativa si inserisce in un contesto demografico ed economico di crescente rilevanza: l’India è protagonista di un flusso migratorio di studenti verso l’estero in costante aumento, superando il milione di unità annuali. Un dato che evidenzia una domanda di formazione specialistica che il sistema educativo interno fatica a soddisfare completamente. Tuttavia, un aspetto critico è rappresentato dal basso tasso di ritorno nel Paese, con solo il 33% degli studenti che rientra dopo aver completato gli studi all’estero. Riconoscendo questa esigenza e puntando a incentivare il trasferimento di competenze e know-how, il Governo indiano ha formalizzato, a partire da dicembre 2023, la possibilità per istituzioni universitarie straniere di stabilire sedi operative in India.Il Gruppo Ied, forte della propria vocazione intrinsecamente internazionale e di una visione strategica a lungo termine, ha saputo intercettare con prontezza questa opportunità, integrando l’India tra i mercati chiave del suo piano di sviluppo. Come sottolinea Francesco Gori, Amministratore Delegato del Gruppo, questa scelta rappresenta un tassello fondamentale per consolidare la sua presenza globale e ampliare le opportunità formative offerte agli studenti indiani.Con un network in espansione che include 11 sedi in tre continenti (Italia, Spagna e Brasile), l’Istituto Europeo di Design si conferma come il più vasto network privato di Alta Formazione nel campo creativo in Europa. Fondato nel 1966, l’Istituto non si limita a fornire competenze tecniche, ma si pone come veicolo di cambiamento sociale, utilizzando il design come linguaggio universale per affrontare le sfide del futuro. Questa filosofia si riflette nella composizione eterogenea della sua community, che accoglie ogni anno oltre 10.000 studenti provenienti da cento diverse nazionalità, supportati da una faculty di oltre 3.000 docenti e una rete di 100.000 Alumni, testimoni del successo dell’approccio innovativo e multidisciplinare dell’Istituto. L’espansione in India promette di arricchire ulteriormente questa rete, promuovendo un dialogo interculturale e un trasferimento di conoscenze che avranno un impatto significativo sia per gli studenti indiani che per la comunità globale.