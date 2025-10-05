Il Borgo dei Brichet re, trionfo e festa al Palio degli Asini

Il Borgo dei Brichet trionfa nella sessantesima sesta edizione del Palio degli Asini di Alba, un evento profondamente radicato nel tessuto culturale cuneese e testimonianza di una tradizione secolare.

La vittoria, siglata dalla coppia Rombo su Tuono e dal talentuoso fantino Gianluca Zahnd, consolida il Borgo in una posizione di assoluta leadership nell’albo d’oro, portando il suo punteggio a quindici vittorie, un dato che ne attesta la storica rilevanza.

L’atto di premiazione ha visto la consegna del drappo, un’opera d’arte realizzata dall’albese Enzo Mastrangelo, che incarna simbolicamente l’identità e la storia del Palio.

Ma il Palio non è solo corsa.

È un’esperienza immersiva, un viaggio nel tempo che si dipana attraverso una sfilata di ineguagliabile suggestione.

Oltre mille duecento figuranti, avvolti in costumi d’epoca, hanno incrociato le vie del centro storico, trasformando l’atmosfera in una vibrante macchina del tempo.

L’ingresso in piazza Cagnasso ha dato il via a una vera e propria esibizione, un palcoscenico allestito in arena dove ogni rione ha portato in scena rappresentazioni uniche, un caleidoscopio di storie, tradizioni e folklore che hanno appassionato il pubblico.

Il Borgo San Lorenzo, con la sua impeccabile presentazione e la cura dei dettagli, si è distinto nella competizione per il Premio Sfilata, testimoniando la profonda connessione tra la comunità e la celebrazione delle proprie radici.

E il Borgo delle Rane, rappresentato dal rione francese Beausoleil, si è meritato il Trofeo Città Gemelle grazie alla sua vittoria nella seconda batteria, sottolineando l’importanza delle relazioni internazionali e lo scambio culturale che il Palio promuove.

Il Palio degli Asini di Alba è dunque molto più di una semplice corsa di animali: è un evento corale, una celebrazione dell’identità locale, un’occasione per rinsaldare i legami tra le comunità e per tramandare alle nuove generazioni un patrimonio culturale inestimabile, fatto di storia, arte, musica e, soprattutto, di un profondo senso di appartenenza.