Il Cinquino nelle Montagne: un tuffo nel passato con la Fiat 500.

Domenica 29 giugno, Sestriere si veste di nostalgia e passione con la nona edizione de “Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche”, un evento che celebra un’icona dell’automobilismo italiano: la Fiat 500 originale, prodotta tra il 1957 e il 1977. L’appuntamento, promosso dal Coordinamento della Valle di Susa e con il prestigioso sostegno del Fiat 500 Club Italia e della Città metropolitana di Torino, rappresenta un’occasione unica per rivivere un’epoca, un simbolo di rinascita economica e di aspirazione alla mobilità personale per milioni di italiani.A partire dalle 8:30, Piazza Agnelli si trasformerà in un museo a cielo aperto, accogliendo un parterre di vetture storiche, ciascuna portatrice di una storia, di un restauro meticoloso e, spesso, di un legame affettivo profondo con i propri proprietari. L’esposizione statica permetterà al pubblico, composto non solo di appassionati ma anche di semplici curiosi, di apprezzare da vicino le diverse varianti di carrozzeria, le personalizzazioni uniche e le peculiarità che contraddistinguono ogni esemplare.Alle ore 10:15, le autorità locali e i rappresentanti del Fiat 500 Club Italia offriranno i saluti ufficiali, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare questo patrimonio culturale. A seguire, un suggestivo giro turistico attraverso le valli olimpiche si snoderà lungo strade panoramiche, offrendo scorci mozzafiato e l’opportunità di immergersi nella bellezza del paesaggio alpino.La carovana di Cinquecento si dirigerà poi verso l’agriturismo Le Brusà, in Valle Argentera, dove un rinforzante aperitivo permetterà ai partecipanti di scambiare esperienze e aneddoti. La sosta in via Roma a Cesana Torinese offrirà un breve momento di pausa, prima di giungere all’Osteria del Conte a Sestriere, dove un pranzo conviviale celebrerà l’amicizia e la passione per queste piccole grandi auto.Il pomeriggio si concluderà con un atteso momento di premiazione (ore 16:30), dedicato ai Cinquecento che si sono distinti per originalità, stato di conservazione o per aver percorso un viaggio particolarmente significativo. L’evento non è solo una celebrazione del veicolo, ma anche un omaggio al suo impatto sociale e culturale, un viaggio nel tempo che evoca ricordi, emozioni e un’Italia che non c’è più, ma che continua a vivere nel cuore dei suoi appassionati. Un’occasione imperdibile per chiunque desideri rivivere l’epopea della “utilitaria del popolo”.