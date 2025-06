illycaffè e The World’s 50 Best: un Breakfast con le Stelle

In un’atmosfera rarefatta, intrisa di profumi e suggestioni artistiche, illycaffè ha inaugurato un inedito capitolo nella sua collaborazione con il mondo della gastronomia di eccellenza. In concomitanza con l’imminente edizione 2025 di The World’s 50 Best Restaurants, la prestigiosa classifica che consacra i ristoranti più innovativi e influenti a livello globale, l’azienda ha organizzato a Torino un evento esclusivo: “Breakfast with the Stars”, ospitato dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Questo incontro non è stato una semplice presentazione, ma un’immersione sensoriale volta a celebrare il programma illy Chef Ambassador, un’iniziativa che da anni fonde l’universo del caffè con la creatività culinaria più audace.L’evento ha visto la partecipazione di un gruppo selezionato di professionisti – giornalisti, esperti di settore, influencer e stakeholder – chiamati a testimoniare il valore aggiunto di un legame che va ben oltre la mera fornitura di caffè. Si tratta di una vera e propria partnership intellettuale, un dialogo continuo tra un’azienda all’avanguardia nella ricerca del caffè perfetto e una schiera di chef che interpretano l’alta cucina come forma d’arte.Il cuore pulsante di “Breakfast with the Stars” è stato un’installazione artistica di straordinaria potenza evocativa. Venti-tre colonne in plexiglass retroilluminate, fungendo da architetture sensoriali, hanno offerto ai presenti la possibilità di esplorare, attraverso il tatto, l’olfatto e il gusto, l’essenza unica di ogni personal blend creato dagli Chef Ambassador. Questi blend, frutto di una meticolosa ricerca e di una profonda comprensione delle proprie ispirazioni culinarie, rappresentano la quintessenza del legame tra il caffè e la creatività dello chef. Non si tratta semplicemente di miscele di caffè; sono narrazioni liquide, espressioni olfattive e gustative che incarnano l’identità di ogni artista.A completare questo percorso emozionale, una suggestiva tavola d’autore ha esposto ventitré opere uniche, vere e proprie miniature pittoriche realizzate a mano da artigiani italiani. Ogni piatto, dipinto con maestria, interpretava visivamente il personal blend corrispondente, creando un’armoniosa sinergia tra arte culinaria e arte figurativa. Questa fusione di discipline ha sottolineato l’ambizione del progetto: elevare il caffè a forma d’arte, un’esperienza da vivere appieno, contemplare e assaporare.”Condividiamo con The World’s 50 Best Restaurants la visione di un’alta cucina che trascende la tecnica per abbracciare la cultura, l’emozione e il racconto”, ha dichiarato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. “I nostri Chef Ambassador incarnano il meglio della creatività gastronomica contemporanea e con loro stiamo trasformando il caffè in un’esperienza multisensoriale, un’espressione artistica capace di ispirare e connettere le persone.” L’iniziativa testimonia l’impegno di illycaffè nel promuovere una cultura del caffè che vada oltre il semplice consumo, stimolando la riflessione e la creatività in un contesto di eccellenza gastronomica globale.