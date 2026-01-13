Imprenditore rientrato dal Venezuela: udienza preliminare a Terni

L’imprenditore torinese, rientrato in Italia dopo un lungo periodo di detenzione in Venezuela, è stato convocato all’udienza preliminare del procedimento penale che lo vede coinvolto.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 gennaio, alle ore 13:30, dinanzi al giudice per le indagini preliminari (GIP) di Terni, Mario Burlò, in un’udienza destinata a chiarire i contorni di un’inchiesta complessa e articolata.

Il procedimento, che coinvolge complessivamente quarantapersona, si concentra sulle attività di una società di consulenza fiscale e tributaria con sede a Terni, ipotizzata come fulcro di un sistema volto a eludere il fisco.

Oltre all’imprenditore, sei individui sono al vaglio degli inquirenti per il reato di associazione a delinquere, configurando una rete strutturata e organizzata.

Le accuse principali riguardano la presunta manipolazione di contratti di accollo del debito e la creazione di crediti tributari fittizi, utilizzati per generare ingenti profitti illeciti a danno dell’erario.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce un modus operandi sofisticato, che sfruttava le intricate normative fiscali per realizzare operazioni finanziarie opache.

La società di consulenza, secondo le accuse, avrebbe agito non solo come intermediario, ma anche come garante di tali attività fraudolente, fornendo una copertura legale apparente.

Il rinvio dell’udienza, precedentemente fissata, era stato reso necessario proprio dalla prolungata detenzione dell’imprenditore in Venezuela, dove era stato trattenuto per oltre quattordici mesi.

Il suo rientro in Italia ha permesso di procedere con la celebrazione dell’udienza preliminare, un momento cruciale per la definizione degli addebiti e la successiva istruttoria processuale.

L’inchiesta, nata da un’attenta analisi dei flussi finanziari e da una serie di accertamenti patrimoniali, mira a ricostruire l’intera filiera di attività illegali e a individuare tutti i soggetti coinvolti, quantificando l’ammontare complessivo delle perdite fiscali causate.

Il ruolo del GIP Burlò sarà quello di valutare la regolarità della procedura e di decidere se rinviare a giudizio gli imputati, contribuendo così alla tutela del sistema tributario e alla lotta contro l’evasione fiscale.