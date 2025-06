Incendio a Bioglio: una coppia salvata dalle fiamme nella notte.

Nel cuore della notte, una drammatica emergenza ha scosso la tranquilla comunità di Bioglio, in provincia di Biella. Un incendio, le cui origini sono al momento in fase di accertamento, si è sviluppato improvvisamente sul tetto di un’abitazione bifamiliare, risvegliando i suoi occupanti da un sonno placido e innescando una corsa contro il tempo per i soccorritori.L’allarme è giunto poco dopo le due del mattino, e in pochi minuti una vasta squadra di soccorso si è mobilitata. Vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario hanno raggiunto il luogo dell’incendio, affrontando una situazione potenzialmente gravissima. Il fuoco, alimentato presumibilmente da condizioni atmosferiche favorevoli e dalla natura dei materiali combustibili presenti sul tetto, si propagava rapidamente, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti.I vigili del fuoco, con un intervento tempestivo e professionale, sono riusciti a estrarre una coppia dal loro letto, salvandoli dalle fiamme. L’operazione di salvataggio è stata resa particolarmente complessa dalla fitta oscurità e dalla presenza di fumo denso, che hanno reso difficile la visibilità e ostacolato le manovre di soccorso. La rapidità d’azione, frutto di addestramento e coordinamento, ha permesso di evitare conseguenze ben più tragiche.La coppia, visibilmente scossa e con lievi intossicazioni da fumo, è stata immediatamente trasportata in ospedale per accertamenti e cure del caso. Il loro stato di salute non desta particolare preoccupazione, ma la notte trascorsa è stata indubbiamente traumatica.Le operazioni di spegnimento, coordinate dal funzionario di servizio, proseguono ancora questa mattina, coinvolgendo diverse squadre provenienti dal comando di Biella e dai distaccamenti di Cossato e Ponzone. L’obiettivo primario è garantire la completa estinzione delle fiamme e prevenire il rischio di riaccensioni, verificando anche la stabilità strutturale dell’edificio e degli immobili circostanti. Gli investigatori stanno lavorando per determinare le cause dell’incendio, escludendo ipotesi accidentali e verificando eventuali elementi di natura dolosa. L’evento ha sollevato una vasta ondata di solidarietà da parte della comunità biellese, pronta ad offrire sostegno alla coppia colpita e a collaborare con le autorità per fare luce sull’accaduto. La vicenda sottolinea, ancora una volta, l’importanza cruciale di sistemi di allarme antincendio funzionanti e di un’attenta manutenzione degli edifici, soprattutto in aree dove l’attività edilizia è particolarmente datata.