Incendio a Torino: fiamme e fumo in officina a Pozzo Strada

Un grave incendio ha scosso questa mattina il quartiere Pozzo Strada, a Torino, coinvolgendo un’officina di carrozzeria situata in strada della Pronda, al numero 19.

L’evento, verificatosi intorno alle ore 10:00, ha generato una massiccia colonna di fumo nero che ha dominato l’orizzonte, visibile a notevole distanza e fonte di apprensione per i residenti e i pendolari.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso necessario un intervento tempestivo e coordinato da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Sul luogo dell’incendio si sono prontamente recati i vigili del fuoco provenienti dalle caserme di Grugliasco, Torino Centrale e Rivoli, rafforzati dalla presenza del nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

Tale presenza, sebbene non indicativa di una contaminazione specifica, testimonia l’approccio prudenziale e protocolle di sicurezza adottati in caso di eventi con potenziale rilascio di sostanze pericolose, frequentemente presenti in officine di questo tipo, come solventi, vernici e prodotti chimici correlati.

Oltre ai vigili del fuoco, hanno collaborato alla gestione dell’emergenza la polizia, la polizia locale, incaricata di gestire il traffico e garantire la sicurezza pubblica, e il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, che ha soccorso un uomo riportando ferite lievi.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Martini per accertamenti, al fine di escludere eventuali conseguenze più gravi dovute all’esposizione al fumo e al calore.

Le cause dell’incendio rimangono attualmente oggetto di indagine da parte degli inquirenti.

Gli investigatori dovranno accertare se il rogo sia stato innescato da un malfunzionamento degli impianti, da una negligenza, da un evento fortuito o, in casi più rari, da un atto doloso.

L’analisi dei danni, la testimonianza di eventuali presenti e la verifica della conformità degli impianti di sicurezza dell’officina saranno elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’evento e determinare le responsabilità.

L’incendio solleva inoltre interrogativi sulla prevenzione e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in realtà come le carrozzerie, dove la presenza di materiali infiammabili rende l’adozione di misure di sicurezza rigorose di fondamentale importanza per tutelare la salute dei lavoratori e la sicurezza della comunità circostante.