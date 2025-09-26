Incendio a Torino: notte di paura e palazzina inagibile

Nella notte, un violento incendio ha scosso la tranquillità di Torino, sviluppandosi in un appartamento situato al primo piano di una residenza in corso Agnelli, al numero 156.

L’evento, rapidamente degenerato, ha richiesto l’intervento coordinato di diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Grugliasco-Allamano e dal comando di Torino Lingotto.

Il supporto cruciale di un’autoscala proveniente dal comando provinciale si è rivelato fondamentale per affrontare le fiamme e garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.

Le operazioni di spegnimento, protrattesi per diverse ore, hanno richiesto un notevole dispendio di risorse e l’impiego di tecniche avanzate per domare il fuoco e prevenire la sua propagazione ad altre unità immobiliari.

L’incendio, alimentato da materiali combustibili presenti nell’appartamento, ha generato un denso e tossico fumo che ha rappresentato un pericolo immediato per gli occupanti e per i soccorritori.

Il tempestivo intervento del 118 di Azienda Zero è stato determinante per soccorrere diverse persone, colpite da intossicazione acuta da fumo.

I feriti, pur necessitando di cure mediche in ambiente ospedaliero, non versano in condizioni critiche, segno dell’efficacia dei protocolli di soccorso e della rapidità di risposta delle squadre mediche.

Le cause dell’incendio, oggetto di un’accurata indagine condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile, si configurano, allo stato attuale dei rilievi, come accidentali.

Tuttavia, non si esclude alcuna ipotesi e le indagini proseguono per accertare con precisione l’origine del rogo, escludendo possibili fattori dolosi o negligenze.

L’analisi dei resti e la ricostruzione della dinamica dell’evento saranno cruciali per determinare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie.

A seguito dell’incendio, l’intera palazzina è stata dichiarata temporaneamente inagibile, a causa dei danni strutturali e della presenza di materiale pericoloso.

L’espatrio dei residenti è stato immediato, con l’attivazione di procedure di assistenza per garantire loro alloggio temporaneo e supporto logistico.

La ricostruzione e la messa in sicurezza dell’edificio richiederanno un intervento complesso e coordinato, che coinvolgerà tecnici, progettisti e imprese specializzate.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della prevenzione incendi, della manutenzione degli impianti e della consapevolezza dei rischi domestici, per tutelare la sicurezza e il benessere della collettività.