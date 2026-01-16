Incendio a Venaria Reale: fiamme in un palazzo in ristrutturazione

Un’incendio di vaste proporzioni ha coinvolto questa mattina un edificio residenziale in via Salvemini, a Venaria Reale, innescando un complesso intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco.

Le fiamme, originate presumibilmente nella zona sottotetto, si sono propagate rapidamente, interessando un’area in fase di profonda ristrutturazione.

L’evento ha generato una situazione di emergenza che ha richiesto l’immediata evacuazione dell’intero palazzo, mettendo in sicurezza i residenti e i lavoratori presenti.

L’incendio, alimentato presumibilmente da materiali combustibili presenti nell’area sottotetto – come legno, isolanti e polveri di lavorazione – ha generato una densa colonna di fumo visibile a notevole distanza, evidenziando la pericolosità dell’evento e la sua potenziale capacità di estendersi.

Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute con numerosi mezzi e automezzi, si sono concentrate inizialmente sul contenimento delle fiamme per impedire la propagazione ad edifici adiacenti, considerando la prossimità di altre costruzioni e le potenziali ripercussioni sulla sicurezza pubblica.

Un operaio, coinvolto nei lavori di ristrutturazione, ha riportato intossicazione da fumo, fortunatamente in condizioni non gravi.

Il personale del 118 ha provveduto a prestargli le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale a Rivoli, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e monitoraggio.

Oltre all’intervento diretto dei vigili del fuoco, l’evento ha innescato un’indagine congiunta condotta dai Carabinieri di Venaria Reale e dagli ispettori dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Incidenti sul Lavoro).

L’obiettivo di questa indagine è duplice: ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato all’incendio e valutare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle procedure adottate durante i lavori di ristrutturazione e all’adeguatezza delle misure di prevenzione incendi.

Si cercherà di accertare se le pratiche di sicurezza, i piani di emergenza e la formazione del personale fossero conformi alle leggi vigenti e se siano state applicate correttamente.

L’analisi dei materiali coinvolti, delle condizioni meteorologiche del momento e delle procedure operative sarà fondamentale per determinare le cause scatenanti e individuare eventuali responsabilità.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della prevenzione incendi in cantiere e la necessità di una costante vigilanza per garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini.