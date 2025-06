Incendio al Bennet di Chivasso: Vigili del Fuoco al lavoro

Un complesso incidente ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco presso il centro commerciale Bennet di Chivasso, generando una situazione di emergenza che ha messo a dura prova le risorse operative. L’evento, verificatosi nel corso del pomeriggio, ha avuto origine da un incendio sviluppatosi all’interno di un compattatore per rifiuti, un macchinario destinato alla riduzione del volume dei materiali di scarto e cruciale per la gestione efficiente del centro commerciale.L’incendio, inizialmente localizzato, ha rapidamente assunto dimensioni tali da richiedere un dispiegamento significativo di squadre specializzate, le quali si sono immediatamente concentrate sulla sua contenimento e successiva estinzione. La natura stessa del materiale coinvolto – una miscela eterogenea di rifiuti organici e non, potenzialmente infiammabili – ha reso l’intervento particolarmente delicato e complesso. La formazione di fumi tossici, dovuti alla combustione incompleta dei rifiuti, ha rappresentato un ulteriore elemento di rischio, impattando la visibilità e richiedendo l’utilizzo di autorespiratori per la protezione del personale.Le squadre dei Vigili del Fuoco, impiegando tecniche avanzate e un notevole quantitativo di schiuma, hanno dovuto agire con precisione per evitare la propagazione delle fiamme ad altri macchinari adiacenti, essenziali per il funzionamento del centro commerciale e potenzialmente vulnerabili al calore intenso e alle sostanze chimiche rilasciate durante l’incendio. L’utilizzo della schiuma, a differenza dell’acqua, è stato strategico per ridurre l’ossigeno disponibile alla combustione, raffreddare i materiali infiammabili e limitare la formazione di vapori pericolosi.L’intervento, protrattosi per diverse ore, ha richiesto un coordinamento perfetto tra le diverse squadre, la collaborazione con il personale del centro commerciale e una valutazione costante della situazione per adattare le strategie di estinzione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o persone coinvolte direttamente nell’incendio, grazie anche alla tempestività delle procedure di evacuazione e alla prontezza di risposta del personale di sicurezza del Bennet. L’episodio evidenzia l’importanza di una manutenzione rigorosa dei macchinari industriali, in particolare quelli utilizzati per la gestione dei rifiuti, e sottolinea il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nella gestione di emergenze complesse e potenzialmente pericolose per la collettività. L’analisi delle cause dell’incendio sarà cruciale per prevenire il ripetersi di simili eventi in futuro.