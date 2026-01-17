Incendio all’Università di Alessandria: danni e interrogativi sulla sicurezza.

Un incendio ha colpito nella serata di ieri un ufficio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, all’interno della sede universitaria dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria, in viale Michel.

L’incendio, localizzato al secondo piano dell’edificio, ha causato danni significativi a sei scrivanie, ma fortunatamente è stato prontamente contenuto grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

L’evento, scaturito presumibilmente da un guasto elettrico legato a un termoconvettore, ha immediatamente innescato il sistema di allarme antincendio, mobilitando le squadre dei pompieri.

La rapidità di risposta è stata cruciale per evitare che le fiamme raggiungessero le apparecchiature informatiche, infrastrutture essenziali per l’attività di ricerca e didattica del Dipartimento, e che l’incendio si propagasse ad altre aree dell’edificio, potenzialmente mettendo a rischio l’incolumità di persone e compromettendo l’integrità di archivi e risorse preziose.

L’incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza elettrica all’interno delle strutture universitarie, un tema di crescente rilevanza in un contesto in cui l’utilizzo di dispositivi elettrici è sempre più diffuso.

Oltre alla valutazione dei danni materiali, l’episodio sottolinea la necessità di una revisione approfondita dei protocolli di prevenzione incendi, inclusa la verifica periodica degli impianti elettrici, la manutenzione degli estintori e la formazione del personale in materia di sicurezza.

La sede universitaria, cuore pulsante di ricerca e formazione, rappresenta un ecosistema complesso, che ospita non solo studenti e docenti, ma anche ricercatori, tecnici di laboratorio e personale amministrativo.

La sicurezza di questo ambiente richiede un impegno costante e una cultura della prevenzione diffusa, che coinvolga tutti i membri della comunità accademica.

L’episodio di ieri, pur fortunatamente limitato nei danni, serve da monito per rafforzare l’attenzione alla sicurezza, proteggendo il patrimonio intellettuale e umano dell’Ateneo.