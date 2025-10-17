Incendio e sospetto sabotaggio nella gioielleria Duel: indagini in corso

Nella quiete notturna, l’area industriale di Valenza, nel cuore della provincia di Alessandria, è stata teatro di un episodio drammatico che ha coinvolto la Duel, una rinomata azienda orafa.

Le sirene dei vigili del fuoco hanno squarciato il silenzio, segnalando un incendio di vaste proporzioni divampato all’interno dello stabilimento.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di domare le fiamme, ma l’evento ha sollevato interrogativi inquietanti e avviato complesse indagini.

L’ipotesi più accreditata, attualmente al vaglio dei carabinieri, è quella di un atto doloso.

Le peculiarità dello sviluppo dell’incendio, la sua rapidità e la concentrazione in aree particolarmente protette, suggeriscono un tentativo di sabotaggio finalizzato a favorire un’attività predatoria.

Si sospetta che i malviventi, con una conoscenza pregressa degli impianti e delle procedure di sicurezza, abbiano tentato di sfruttare il gas presente nelle zone blindate per innescare un’esplosione, neutralizzando così le misure di protezione e agevolando il furto.

L’entità del bottino, al momento, resta incerta e sarà quantificata solo al termine di un’accurata ricognizione dei locali e dell’inventario dei beni asportati.

La ricostruzione della dinamica completa dell’incendio si preannuncia complessa, richiedendo l’analisi di testimonianze, la verifica di immagini di videosorveglianza e la valutazione di perizie tecniche.

L’episodio non è un evento isolato.

Fonti interne all’azienda rivelano che la Duel era già stata oggetto di attenzioni indesiderate da parte di malviventi in passato, suggerendo un possibile schema criminale persistente e mirato.

Questo precedente rende l’accaduto ancora più preoccupante, indicando una pianificazione accurata e una certa familiarità con le attività e le vulnerabilità dell’azienda.

L’indagine si concentrerà ora anche sulla ricerca di eventuali collegamenti tra l’incendio odierno e i tentativi di furto precedenti, al fine di identificare i responsabili e prevenire ulteriori episodi.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi sulla sicurezza delle aziende operanti in aree industriali e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e protezione, in un contesto in cui la criminalità organizzata sembra sempre più incline a colpire obiettivi considerati “nobili” e ricchi di valore.