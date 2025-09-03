Incidente a Mirafiori: fuga dopo terribile scontro tra auto

Alle prime luci dell’alba, una dinamica complessa ha sconvolto la quiete di Mirafiori Sud, a Torino, precisamente all’incrocio tra via Rismondo e via Fratelli De Maistre.

L’evento, verificatosi attorno alle otto del mattino, ha visto protagonisti due veicoli: una Ford Fiesta e un’Audi A3, coinvolti in una collisione che ha generato conseguenze significative per l’ambiente circostante e per i conducenti.

La Ford Fiesta, dopo l’impatto, ha proseguito la sua traiettoria anomala per terminare la sua corsa sul marciapiede, dove, con un impatto violento, ha lesionato gravemente la saracinesca metallica di uno studio medico.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, i quali hanno riferito di aver visto un giovane uomo, presumibilmente alla guida della Fiesta, allontanarsi precipitosamente dal luogo dell’incidente.

La sua fuga ha immediatamente sollevato interrogativi e avviato un’indagine per accertare le sue responsabilità e il motivo del suo comportamento.

L’Audi A3, invece, ha subito danni strutturali considerevoli.

Il conducente, un uomo di cui non si conoscono ulteriori dettagli, è rimasto intrappolato tra le lamiere deformate.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento Lingotto si è rivelato cruciale per liberarlo dalle spire del metallo contorto.

Le operazioni di estricazione, delicate e complesse, hanno richiesto l’utilizzo di attrezzature specializzate e la massima cautela per evitare ulteriori lesioni.

Subito dopo, il personale del 118 ha preso in carico il ferito, prestandogli le prime cure e stabilizzandolo in vista del trasporto in ospedale.

L’uomo è stato trasportato in un nosocomio cittadino in codice giallo, indicativo di una condizione clinica potenzialmente seria, ma non immediatamente critica.

I dolori riferiti, localizzati all’addome e alla schiena, suggeriscono possibili lesioni interne, sebbene le informazioni disponibili non consentano di trarre conclusioni definitive sulla gravità del quadro clinico.

La polizia municipale è intervenuta prontamente per gestire la situazione, effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e coordinare le attività di soccorso.

L’indagine, volta a chiarire le responsabilità di ciascun conducente e a determinare le cause scatenanti della collisione, è già in corso.

Si stanno analizzando i testimonianze, le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e tutti gli elementi utili per accertare le eventuali violazioni del codice della strada e per identificare il giovane uomo fuggito dal luogo dell’incidente.

La ricostruzione completa dell’accaduto richiederà tempo e un’attenta analisi di tutte le informazioni raccolte.