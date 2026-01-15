Incidente sul lavoro a San Francesco: lavoratore grave, indagini in corso.

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la tranquilla mattinata di San Francesco al Campo, nel cuore del Torinese.

Un evento drammatico, con ripercussioni immediate e indagini in corso, ha visto coinvolto un lavoratore di circa trentacinque anni, estratto d’urgenza dalle macerce e dai detriti da un tempestivo intervento del 118, coordinato da Azienda Zero.

L’accaduto, verificatosi in via Costa, ha visto il lavoratore investito da un albero secolare, abbattutosi a seguito delle recenti e intense perturbazioni meteorologiche che hanno interessato il Piemonte.

La violenza dell’impatto ha lasciato l’uomo in condizioni critiche, tanto da richiedere l’attivazione del protocollo di soccorso avanzato, con il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso presso l’ospedale Cto, un centro specializzato nella gestione di emergenze complesse.

Al di là dell’immediato intervento sanitario, l’evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza del cantiere in cui l’uomo era impegnato.

Le indagini, ora al centro dell’attenzione, sono condotte congiuntamente dai Carabinieri della compagnia di Venaria Reale e dagli ispettori dello Spresal dell’Asl To4.

L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dell’accidente, verificando la corretta applicazione delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Gli ispettori Spresal, in particolare, si concentreranno sull’analisi del piano operativo di sicurezza, sulla valutazione dei rischi connessi alle attività in corso e sull’efficacia delle misure adottate per mitigare i potenziali pericoli.

Sarà essenziale accertare se l’albero, giudicato potenzialmente instabile a causa della sua età avanzata e delle avverse condizioni atmosferiche, fosse stato correttamente individuato e segnalato, e se fossero state previste procedure specifiche per la sua rimozione o messa in sicurezza.

Questo incidente, purtroppo non isolato, riaccende il dibattito sull’importanza di una cultura della sicurezza radicata in ogni cantiere e impresa, che non si limiti alla mera conformità normativa, ma che promuova attivamente la consapevolezza dei rischi e la responsabilità di ogni lavoratore.

L’evento richiede una riflessione più ampia sulle condizioni di lavoro, sulla formazione del personale e sulla necessità di investire in tecnologie e procedure che consentano di prevenire simili tragedie, tutelando la vita e l’integrità fisica di chi contribuisce alla crescita del nostro Paese.

L’esito delle indagini sarà fondamentale per chiarire le responsabilità e per definire eventuali azioni correttive volte a migliorare la sicurezza sul lavoro e a evitare che simili drammi si ripetano.