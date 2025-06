Innovazione e Cura: Corso Avanzato sull’Insufficienza Respiratoria a Torino

Innovazioni e Sfide nella Gestione dell’Insufficienza Respiratoria Acuta: Corso Avanzato sui Supporti VentilatoriL’Ospedale Mauriziano di Torino si conferma centro di eccellenza nella gestione delle patologie respiratorie, ospitando un corso di formazione all’avanguardia rivolto a specialisti provenienti da tutta Italia. L’iniziativa, dal 12 al 14 giugno presso l’Aula Incanti, si focalizzerà sull’impiego strategico dei supporti respiratori non invasivi (NIV) e sulle tecniche di ventilazione extracorporea (ECMO), con l’obiettivo di affinare le competenze cliniche e promuovere l’adozione di protocolli ottimizzati.Il corso, denominato “Paziente Respiratorio Critico: Dalla NIV alle Tecniche Extracorporee – Approfondimenti e Nuove Frontiere”, è guidato scientificamente da Roberto Prota, direttore di Pneumologia e Terapia semi-intensiva pneumologica del Mauriziano, affiancato da Giovanni Ferrari ed Elena Rindone, specialisti di pari struttura. La formazione si propone di superare i paradigmi consolidati, analizzando le più recenti evidenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il panorama della ventilazione meccanica.L’importanza dei supporti respiratori non invasivi è ormai ampiamente riconosciuta, ma il loro impiego clinico richiede una profonda comprensione della fisiopatologia respiratoria e una capacità di personalizzare le impostazioni ventilative in base alle specifiche esigenze del paziente. Dalle prime applicazioni pionieristiche, la NIV ha subito un’evoluzione significativa, ampliando le sue indicazioni terapeutiche e migliorando i risultati clinici. Il corso intende esplorare questa evoluzione, focalizzandosi non solo sull’applicazione di tecniche consolidate come CPAP e BiPAP, ma anche sull’utilizzo di sistemi ad alti flussi (HFNC) e ventilazione a pressione positiva non invasiva (NIPPV) in contesti clinici complessi.Un elemento distintivo del corso sarà l’approfondimento delle tecniche extracorporee di supporto vitale, come l’ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), che rappresentano una risorsa fondamentale per i pazienti con insufficienza respiratoria grave e refrattaria alle terapie convenzionali. Sarà dedicata particolare attenzione alle implicazioni fisiologiche, tecniche e gestionali dell’ECMO, nonché alle strategie per ottimizzare i risultati e minimizzare i rischi.Il programma prevede un approccio didattico integrato, che combina sessioni teoriche interattive, workshop pratici e simulazioni realistiche utilizzando manichini ad alta fedeltà. I partecipanti avranno l’opportunità di affrontare scenari clinici complessi, mettendo in pratica le conoscenze acquisite e affinando le proprie capacità decisionali.Il corso si articola in tre giornate: giovedì pomeriggio sarà dedicato all’analisi approfondita delle basi fisiopatologiche dell’insufficienza respiratoria acuta e ai principi fondamentali dei supporti respiratori non invasivi. Venerdì saranno affrontati temi avanzati relativi alla gestione ventilatoria, al monitoraggio della funzione respiratoria – con particolare attenzione alla capnografia e alla valutazione della meccanica ventilatoria – e alle nuove frontiere della ricerca. La conclusione, sabato mattina, sarà dedicata a casi clinici complessi e alle implicazioni etiche nella gestione del paziente respiratorio critico. Il corso si propone, in definitiva, come un’occasione unica per aggiornare le proprie competenze, condividere esperienze e contribuire al miglioramento della cura del paziente con patologie respiratorie acute.