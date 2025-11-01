Irregolarità a Torino: Sanzioni e Sequestri tra Nizza e San Salvario

Durante un’intensificazione dei controlli di polizia nel quartiere di Nizza, a Torino, sono emerse gravi irregolarità in due esercizi commerciali, evidenziando un quadro preoccupante di illegalità diffusa e potenziali rischi per la salute pubblica.

La prima attività, operante nel settore ludico-ricreativo, è stata colpita da una sanzione pecuniaria di 33.000 euro, derivante dalla scoperta di apparecchiature da gioco prive delle necessarie autorizzazioni, a cui si aggiungono ulteriori 1.500 euro per violazioni amministrative minori.

Parallelamente, un secondo negozio, anch’esso situato nella stessa via, ha subito l’irrogazione di una sanzione di 3.000 euro per infrazioni amministrative, aggravata da una pesante ammenda di 12.250 euro, conseguente all’individuazione di quattro lavoratori impiegati in nero, una pratica illegale che sottrae risorse al sistema previdenziale e crea concorrenza sleale.

L’ispezione in quest’ultimo locale ha rivelato condizioni igienico-sanitarie allarmanti, culminate nel sequestro d’emergenza di ben 350 chilogrammi di prodotti alimentari.

La varietà dei prodotti sequestrati – carne, pesce, salse, riso, ortaggi e piatti pronti – testimonia un’ampia e potenzialmente pericolosa violazione delle normative in materia di sicurezza alimentare.

La mancanza di etichettatura adeguata, un requisito fondamentale per garantire la tracciabilità e l’informazione al consumatore, ha ulteriormente aggravato la gravità della situazione, portando alla segnalazione dell’attività all’autorità giudiziaria.

La sospensione dell’attività è stata disposta a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e per la mancata implementazione dei protocolli di autocontrollo, requisiti imprescindibili per la prevenzione di rischi per la salute pubblica.

Questi interventi sono il risultato di un’azione coordinata e multidisciplinare, che ha visto la collaborazione di diverse forze dell’ordine e enti di controllo, tra cui la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, l’ASL-SIAN (Servizio di assistenza sanitaria veterinaria) e l’Ispettorato del Lavoro.

L’approccio sinergico ha permesso di ampliare il raggio d’azione dei controlli e di individuare irregolarità che altrimenti sarebbero potute sfuggire.

L’intensificazione dei controlli non si è limitata al quartiere di Nizza.

Nel distretto di San Salvario, la polizia ha denunciato in stato di libertà un giovane tunisino di 19 anni, trovato in possesso di due coltelli da cucina nascosti sotto un cassonetto e di farmaci psicotropi, il cui acquisto richiederebbe una prescrizione medica.

La Polizia Ferroviaria ha, inoltre, denunciato due individui, uno per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per possesso di una barra di ferro all’interno della stazione di Porta Nuova, un elemento che destava serie preoccupazioni per la sicurezza dei passeggeri e del personale.

Questi episodi, sommati alle gravi violazioni riscontrate nei contesti commerciali, dipingono un quadro di crescente necessità di un rafforzamento della presenza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel territorio, al fine di tutelare la legalità, la sicurezza e la salute dei cittadini.