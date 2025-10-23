Joint Sapper: Addestramento Alpino Italo-Francese per la Cooperazione

L’addestramento congiunto “Joint Sapper”, recentemente conclusosi nelle impervie valli cuneesi, tra Artesina, Prato Nevoso e Frabosa, ha rappresentato un’occasione strategica per cementare la cooperazione tra il 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense e una compagnia d’élite del 2° Reggimento Genio della Legione Straniera francese.

L’esercitazione, protrattasi per 72 ore ininterrotte, ha visto il coinvolgimento di oltre cento militari operare in condizioni operative estreme, a quote superiori ai 2000 metri, sfidando temperature glaciali e un terreno alpino ostile.

Più che una semplice dimostrazione di abilità, “Joint Sapper” ha incarnato una profonda immersione operativa volta a ottimizzare l’interoperabilità tra le due forze armate.

L’obiettivo primario è stato l’affinamento delle capacità di cooperazione, non solo nella pianificazione e nell’esecuzione di operazioni di genio, ma anche nella condivisione di approcci strategici e tattici, in un contesto simulato di combattimento.

I genieri italiani e francesi hanno intensamente scambiato competenze specialistiche, analizzando a fondo tecniche di sminamento, costruzione di ponti da campo, apertura e consolidamento di vie di accesso, e gestione di ostacoli, elementi cruciali per garantire la mobilità e la sicurezza delle truppe in ambienti montani complessi.

L’esercitazione si colloca organicamente all’interno del programma di cooperazione internazionale che caratterizza la Brigata Italo-Francese NSB NBC (Not Standing Bi-National Brigade Command).

Questa unità multinazionale, forgiata dall’integrazione tra la Brigata alpina taurinense e la 27/a Brigata di fanteria da montagna francese, testimonia l’impegno congiunto nella creazione di una forza di risposta rapida, pronta a essere impiegata in missioni sotto l’egida delle Nazioni Unite, della NATO e dell’Unione Europea.

“Joint Sapper” ha rafforzato il concetto di unità di intenti e di capacità di agire in maniera sinergica, elementi fondamentali per affrontare le sfide operative emergenti, che sempre più frequentemente richiedono interventi congiunti in scenari internazionali sempre più dinamici e imprevedibili.

L’addestramento ha inoltre posto l’accento sull’importanza della resilienza, della capacità di adattamento e della gestione dello stress in condizioni operative estreme, aspetti imprescindibili per il successo di qualsiasi missione.