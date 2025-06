La Partita più bella del mondo: sport, speranza e solidarietà

Domenica 22 giugno, il campo Malabaila di Canale (Cuneo) diventerà il cuore pulsante di un’emozione collettiva, un crocevia di speranza e resilienza: “La Partita più bella del mondo”. Un evento che trascende la semplice competizione sportiva per abbracciare un messaggio universale di forza, coraggio e solidarietà.Sei squadre composte da giovani eroi, ragazzi e ragazze che hanno affrontato e superato le sfide estenuanti delle patologie oncoematologiche, provenienti dai più importanti centri pediatrici italiani – Regina Margherita di Torino, Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma, Santa Chiara di Pisa, Sant’Orsola di Bologna e Gaspare Rodolico di Catania – si ritroveranno per una giornata all’insegna del gioco e della condivisione. Questi giovani atleti, simboli di una vita ritrovata, daranno vita a un torneo che celebra la vittoria sulla malattia, l’importanza del supporto medico e l’inestimabile valore della speranza.L’evento, che si apre alle 10 con l’inizio delle partite, non si limita alla mera competizione sportiva. Alle 15, un live talk dal titolo “Vivere il presente”, guidato dallo scrittore Luca Bianchini, offrirà spunti di riflessione profondi. Ospiti d’eccezione saranno Stefania Belmondo, Mattia Perin e Mattia “Spiderman” Villardita, figure che, con le loro storie e il loro impegno, incarnano la capacità di affrontare le difficoltà con ottimismo e determinazione. Il dialogo si preannuncia un viaggio emozionante, un’occasione per esplorare il significato del presente, la forza interiore e la capacità di trasformare le esperienze più difficili in opportunità di crescita.Il clou dell’evento, “La Partita più bella del mondo”, fissata per le 17, vedrà contrapporsi un team di artisti, personalità istituzionali, figure pubbliche, musicisti ed ex calciatori di spicco. Tra i partecipanti, si annoverano Alberto Cirio, Leonardo Bonucci, Hernanes, Silvano Benedetti, Mattia Perin, Stefania Belmondo, Luca Bianchini e Franco Neri, a testimonianza dell’importanza che lo sport e la solidarietà rivestono per la comunità. Questa partita simbolica non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio atto di generosità e un potente messaggio di inclusione.“La Partita più bella del mondo” si conferma anche per il 2025 come un pilastro fondamentale nel sostegno a progetti di utilità sociale. L’evento rappresenta una straordinaria convergenza tra il mondo dello sport e la necessità di creare un solido sistema di supporto per chi ne ha bisogno, evidenziando come l’impegno sportivo possa diventare un catalizzatore per la solidarietà. La condivisione di valori come il rispetto, la perseveranza e lo spirito di squadra costituisce il collante che unisce questi due mondi, trasformando l’evento in una significativa opportunità di raccolta fondi. L’aspetto distintivo è l’attivazione diretta dei partecipanti, che diventano protagonisti attivi del processo di supporto e di cooperazione. L’organizzazione è affidata a Ugi-Unione genitori italiani Odv di Torino, un’associazione che da anni si dedica a fornire sostegno concreto a famiglie e bambini affetti da malattie gravi. L’evento si configura quindi come un atto di amore e di speranza, un invito a non dimenticare e a continuare a sostenere chi lotta ogni giorno per la propria salute e per il proprio futuro.